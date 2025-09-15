Georgieva pidió por "reformas estructurales" tras la "excelente" reunión con Milei y Caputo

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, habló este miércoles con la prensa a la salida del encuentro con Javier Milei y Luis "Toto" Caputo tras el apoyo del Tesoro de Estados Unidos. "Fue excelente", reveló."La reunión con Milei fue excelente", declaró Georgieva y agradeció el apoyo que dieron al país el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y opinó que ello "fortalece el programa" que el Fondo tiene con el país."En segundo lugar es importante mantener el curso de las reformas para que Argentina siga bajando la inflación", apuntó la titular del Fondo y dijo que es necesario que la actividad económica "crezca" y la pobreza "baje"."Lo que queremos es que lo que esté bajando, caiga ,y lo que tenga que subir, suba", sumó.Al mismo tiempo, destacó la política de Milei de "disciplina fiscal" y enfatizó en la necesidad de avanzar en "reformas estructurales" que le den "fortaleza" a la economía argentina. "Es importante dar un apoyo fuerte a Argentina cuando lo que está haciendo es muy significativo, está yendo en la dirección correcta", apuntó.