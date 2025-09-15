24.09.2025 / Política

Georgieva pidió por "reformas estructurales" tras la "excelente" reunión con Milei y Caputo

La titular del FMI conversó con el Presidente y el ministro de Economía luego del apoyo que recibió del Tesoro de Estados Unidos ante la delicada situación cambiaria de la Argentina.




La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, habló este miércoles con la prensa a la salida del encuentro con Javier Milei y Luis "Toto" Caputo tras el apoyo del Tesoro de Estados Unidos. "Fue excelente", reveló. 

"La reunión con Milei fue excelente", declaró Georgieva y agradeció el apoyo que dieron al país el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y opinó que ello "fortalece el programa" que el Fondo tiene con el país.

"En segundo lugar es importante mantener el curso de las reformas para que Argentina siga bajando la inflación", apuntó la titular del Fondo y dijo que es necesario que la actividad económica "crezca" y la pobreza "baje".

"Lo que queremos es que lo que esté bajando, caiga ,y lo que tenga que subir, suba", sumó. 

Al mismo tiempo, destacó la política de Milei de "disciplina fiscal" y enfatizó en la necesidad de avanzar en "reformas estructurales" que le den "fortaleza" a la economía argentina. "Es importante dar un apoyo fuerte a Argentina cuando lo que está haciendo es muy significativo, está yendo en la dirección correcta", apuntó. 

Lo más leído

1

Presentaron un proyecto de ley que busca desconocer cualquier deuda si no es aprobada por el Congreso

2

Milei desplazó a Lule Menem y empoderó a Santiago Caputo de cara a la campaña para octubre

3

El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo" tras la marcha federal universitaria

4

Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%

5

Cristina fulminó a Milei por la escalada del dólar: Acá la única banda es la del carry trade

Más notas de este tema

Milei se reúne con Kristalina Georgieva luego de disertar en la ONU

24/09/2025 - NEGOCIACIONES

Milei se reúne con Kristalina Georgieva luego de disertar en la ONU

El FMI celebró el respaldo financiero de Estados Unidos a la Argentina

22/09/2025 - Política

El FMI celebró el respaldo financiero de Estados Unidos a la Argentina

La funcionaria del FMI que calificó de "impagable" la deuda del Gobierno de Milei deja su cargo

15/09/2025 - BAJA

La funcionaria del FMI que calificó de "impagable" la deuda del Gobierno de Milei deja su cargo

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.