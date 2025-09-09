22.09.2025 / OTRA FAKE

Kicillof desmintió el supuesto impuestazo en billeteras virtuales y denunció que es una fake news de LLA

El gobernador bonaerense rechazó las versiones que lo acusaban de aplicar un nuevo gravamen a los pagos digitales y acusó al oficialismo nacional de buscar confundir al electorado antes de los comicios. Aclaró que la Provincia no creó ni incrementó ningún tributo.




El mandatario de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó este lunes contra el gobierno de Javier Milei por difundir lo que calificó como una “repugnante mentira” sobre la existencia de un “impuestazo” a las billeteras virtuales. “Lo he escuchado de varios funcionarios y candidatos del gobierno de Milei. Es otra repugnante mentira con la que tratan de generar confusión, y de rascar y manotear un voto en una elección que se les viene complicada como la de septiembre”, lanzó en conferencia de prensa.

Kicillof remarcó: "No creamos ningún impuesto a las billeteras digitales. No se subió ningún impuesto", y agregó que se trataría de una maniobra electoral.  "Si te lo dicen para conseguir tu voto, te están mintiendo. Y si alguien te lo dice porque quiere cobrarte, te están estafando", advirtió.

En esa línea, acusó al ministro de Economía, Luis Caputo, de ser parte de la maniobra: “Lo escuché al ministro Caputo decir: ‘Kicillof subió un impuesto’. Mentiroso, caradura”.



"La única novedad” que anticipó el Gobernador, es la adhesión de la Provincia de Buenos Aires "a un régimen que propone la Comisión Arbitral y que ya tienen 19 provincias, que es para cobrar el adelanto de Ingresos Brutos a los (contribuyentes) que ya pagan Ingresos Brutos”, a partir de noviembre. Según subrayó, este mecanismo no impactará en los consumidores: “Nadie tiene que pagarle nada a la Provincia por usar su billetera virtual”, afirmó. 

Además, Kicillof insistió en que no hay margen legal para un aumento de tributos sin la aprobación de la Legislatura provincial. “Nadie paga algo que no pagaba. No puedo subir impuestos ni crearlos sin autorización de la Legislatura y no hubo ninguna autorización. Si te cobran más, que se hagan cargo las billeteras que cobran comisiones, que son cosas que no tienen que ver con nosotros”, afirmó.

En ese marco, pidió a los votantes que “de cara a octubre, traten de votar a los que no les mienten”."Son unos mentirosos. Busquen argumentos honestos para conseguir los votos. No hay ningún impuestazo", combatió Kicillof. 

