CONINAGRO advierte que la eliminación temporal de retenciones no benefició a los productores

La entidad CONINAGRO cuestionó la reciente medida que habilitó la liquidación de cereales y oleaginosas con retenciones cero, señalando que “la medida transitoria no alcanzó a derramar sobre el primer eslabón de la cadena, el productor agropecuario, que es, además, quien más riesgo asume”. Según la entidad, la iniciativa dejó expectativas frustradas en gran parte del sector.La apertura temporal del cupo por USD 7.000 millones permitió al gobierno cumplir rápidamente su objetivo financiero, mientras que los productores quedaron fuera de los beneficios directos. “Fue una ventana de oportunidad y un negocio para unos pocos”, alertaron desde la entidad.Si bien algunos productores lograron vender soja a valores altos, los precios descendieron rápidamente, dejando muchas operaciones suspendidas. CONINAGRO remarcó que la medida “generó malestar y confusión en el sector, porque gran parte de la mercadería comprometida en las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) aún no estaba comprada”.En parte, la entidad celebró que el Gobierno inicie un camino hacia la eliminación gradual y permanente de la alícuota, pero insistió en que las medidas temporales no garantizan previsibilidad. “Es desde la base de la cadena donde se multiplica el desarrollo genuino que llega a todos los argentinos”, afirmó CONINAGRO, destacando la necesidad de políticas de largo plazo.Entre las propuestas, desde el sector recomiendan combinar la eliminación progresiva de retenciones con asistencia técnica y herramientas financieras para que los productores puedan gestionar sus ventas de manera segura y planificada. La falta de estas políticas mantiene al sector en incertidumbre. “La solución no pasa por medidas temporales, sino por políticas que fortalezcan al productor agropecuario”, concluyeron.