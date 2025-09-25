El Gobierno eliminó las retenciones al acero y aluminio hasta fin de año

El Gobierno nacional suspendió las retenciones a las exportaciones de acero, aluminio y otros derivados hacia países que aplican impuestos de importación iguales o superiores al 45%, estableciendo un arancel del 0% hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se formalice una reducción arancelaria, según el decreto 726 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.La medida alcanza principalmente laminados planos de hierro o acero sin alear, tanto chapados como sin chapar, de anchura superior o inferior a 600 mm; tubos y perfiles huecos sin soldadura; aceros aleados en lingotes o productos intermedios; y aluminio en diversas presentaciones, incluyendo barras, perfiles, alambres, chapas y hojas delgadas, abarcando así los principales insumos utilizados en la industria metalúrgica y de manufactura.Desde el Ejecutivo justificaron la decisión afirmando que busca “fomentar, impulsar las exportaciones y generar condiciones más favorables para la actividad industrial y el comercio exterior”, y señalaron que se trata de una acción orientada a estimular la competitividad de la industria nacional.Además, se instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a elaborar un listado de los países que aplican aranceles iguales o superiores al 45% y a informar cualquier cambio en ese tratamiento arancelario, brindando así un marco de seguimiento y cumplimiento de la medida hasta fin de año.