08.10.2025 / BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno eliminó las retenciones al acero y aluminio hasta fin de año

La suspensión del derecho de exportación alcanza a los principales productos de acero y aluminio y regirá hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que los países receptores reduzcan sus aranceles de importación por debajo del 45%.



El Gobierno nacional suspendió las retenciones a las exportaciones de acero, aluminio y otros derivados hacia países que aplican impuestos de importación iguales o superiores al 45%, estableciendo un arancel del 0% hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se formalice una reducción arancelaria, según el decreto 726 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida alcanza principalmente laminados planos de hierro o acero sin alear, tanto chapados como sin chapar, de anchura superior o inferior a 600 mm; tubos y perfiles huecos sin soldadura; aceros aleados en lingotes o productos intermedios; y aluminio en diversas presentaciones, incluyendo barras, perfiles, alambres, chapas y hojas delgadas, abarcando así los principales insumos utilizados en la industria metalúrgica y de manufactura.

Desde el Ejecutivo justificaron la decisión afirmando que busca “fomentar, impulsar las exportaciones y generar condiciones más favorables para la actividad industrial y el comercio exterior”, y señalaron que se trata de una acción orientada a estimular la competitividad de la industria nacional.

Además, se instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a elaborar un listado de los países que aplican aranceles iguales o superiores al 45% y a informar cualquier cambio en ese tratamiento arancelario, brindando así un marco de seguimiento y cumplimiento de la medida hasta fin de año.

Lo más leído

1

Milei salió fuerte a bancar a Espert, tras su descargo: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"

2

Sturzenegger respaldó a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Juan Grabois el que tiene que aportar pruebas"

3

Ante el repudio general, Milei suspendió la caminata en Santa Fe y siguió de largo rumbo a Paraná

4

"No voy a prestarme...": Espert evadió responder si recibió 200.000 dólares de Fred Machado

5

Encuesta sobre Espert: pocos creen que es inocente, pocos le cree la explicación y el 63% quiere que renuncie

Más notas de este tema

Tras dar marcha atrás con las retenciones cero, el Gobierno se reunirá con la mesa de enlace

29/09/2025 - TENSIÓN

Tras dar marcha atrás con las retenciones cero, el Gobierno se reunirá con la mesa de enlace

CONINAGRO advierte que la eliminación temporal de retenciones no benefició a los productores

26/09/2025 - DECEPCIÓN

CONINAGRO advierte que la eliminación temporal de retenciones no benefició a los productores

El Gobierno aclaró que las retenciones cero siguen vigentes sin cupo para carnes bovinas y avícolas

25/09/2025 - RÉGIMEN

El Gobierno aclaró que las retenciones cero siguen vigentes sin cupo para carnes bovinas y avícolas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.