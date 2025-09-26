Kicillof desmintió una fake news y apuntó contra el ejército de trolls libertarios: "Con Milei la única industria que crece es la de la mentira"

Con Milei la única industria que crece es la de la mentira. La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a EEUU. Pero la imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera. Dejen de estafar, de mentir y de pic.twitter.com/vofmckuXkP  Axel Kicillof (@Kicillofok) September 26, 2025

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió al cruce de una operación en redes sociales que intentó instalar la versión de que viajó a Nueva York para comprarse un iPhone. A través de sus redes sociales, el mandatario provincial desmintió categóricamente la autenticidad de la foto que circuló en las últimas horas y denunció una campaña sistemática de noticias falsas contra su figura y su espacio político por parte de los trolls libertarios.“Con Milei la única industria que crece es la de la mentira. La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a EEUU", afirmó Kicillof de manera contundente.Y continuó: "Pero la imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera. Dejen de estafar, de mentir y de fabricar fakes que no causan gracia. Póngase de una vez a gobernar en favor de Argentina”.De esta manera, el gobernador bonaerense apuntó directamente contra el ejército de trolls libertarios por promover una estrategia basada en la mentira y la manipulación digital para desviar la atención de los problemas económicos y sociales.La difusión de imágenes manipuladas no es un fenómeno nuevo. En los últimos años, figuras de todos los espacios sufrieron intentos de desprestigio a través de “fakes” que circulan principalmente en redes sociales y grupos de mensajería. En este contexto, los especialistas advierten que estas operaciones buscan erosionar la credibilidad de los dirigentes opositores y al mismo tiempo distraer la agenda pública de los temas sensibles.