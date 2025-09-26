Duro gesto: Netanyahu habló ante una Asamblea vaciada y la delegación argentina se quedó por orden de Milei

La escena en Naciones Unidas quedó marcada por los asientos vacíos. Al iniciar su intervención en la Asamblea General, numerosos delegados se levantaron y abandonaron el recinto en protesta por el accionar de Israel en la Franja. Entre las pocas delegaciones que permanecieron estuvo la argentina, que siguió el discurso tras la reunión de Milei con Netanyahu y el respaldo explícito del Presidente al gobierno israelí.

Desde el estrado, el primer ministro aseguró que su mensaje salía “en vivo con altavoces en Gaza y en los teléfonos móviles de los gazatíes” y ratificó el rumbo militar: “Israel debe terminar su trabajo en Gaza”. Rechazó cualquier salida política que contemple la autodeterminación palestina: “Es una locura y no lo haremos”, dijo, y definió como “suicidio nacional” la idea de reconocer un Estado palestino.A lo largo de cuarenta minutos, el líder israelí exhibió mapas y repasó operaciones en Gaza, Líbano, Irán, Siria, Irak y Yemen, mientras reivindicó el uso de la fuerza contra “los últimos remanentes de Hamas”. En ese tramo cargó contra dirigentes y sociedades que se alejaron del apoyo inicial tras el 7 de octubre de 2023: “Con el tiempo, muchos líderes mundiales cedieron. Se rindieron ante la presión de unos medios de comunicación sesgados, de sectores islamistas radicales y de turbas antisemitas”, afirmó.