La Fraternidad apuntó contra el Gobierno: Ramal que anda, ramal que cierra

El sindicato ferroviario La Fraternidad acusó al Gobierno de querer "suprimir los ferrocarriles" y advirtió por cierres de ramales.En un duro comunicado titulado “Ramal que anda, ramal que cierra”, denunció un supuesto plan del Gobierno de Javier Milei para "imponer negocios metalmecánicos y petroleros"."La billetera del petróleo somete a los políticos. En los sesenta sufrimos el Plan Larkin que redujo lastimosamente los FF.CC., y en los noventa la Reforma del Estado donde se regaló Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, SEGBA, Obras Sanitarias de la Nación, el Correo, Yacimientos Carboníferos Fiscales, SOMISA y Gas del Estado",manifestó el documento gremial.El gremio sostuvo que la situación actual es una copia de modelos de ajuste históricos que resultaron fallidos: "Hoy, copiando el modelo que fracasó dos veces, van por la tercera".Según informó La Fraternidad en el comunicado, ya se suprimieron los servicios a Mendoza, San Luis y La Pampa, el Expreso Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-Pehuajó, Pinamar, Bahía Blanca, el tren turístico de Mercedes-Tomás Jofré, La Banda-Fernández, Rosario-Cañada de Gómez. En ese sentido, advirtió: "Ahora van por el servicio Retiro-Tucumán, Neuquén-Cipolletti y otros".