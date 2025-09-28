UOM acordó un aumento salarial del 14% con vigencia hasta marzo 2026

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) informó este martes que alcanzó acuerdo en el marco de las discusiones paritarias que puso fin a una más que extendida negociación salarial del período abril 2025–marzo 2026. De esta manera el gremio confirmó los aumentos de salarios y sumas fijas que percibirán los trabajadores del sector a partir de enero próximo. El entendimiento es retroactivo a septiembre y se extiende hasta marzo de 2026, a la espera de la homologación de la Secretaría de Trabajo.El acta fue firmada por el secretario general de la UOM, Abel Furlán, los paritarios del sindicato y representantes de las cámaras ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA. El convenio alcanza a la Rama 17 y al conjunto de la actividad metalmecánica, con excepción de la Rama 21, correspondiente al sector siderúrgico.La aplicación de estos montos dependerá de la homologación oficial, ya que sin ese paso las empresas no están obligadas a liquidar ni el incremento remunerativo ni las sumas fijas.En concreto, el acuerdo acumula un 14% de aumento remunerativo y 160 mil pesos en sumas no remunerativas, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2026 y cláusula de revisión prevista para mediados de marzo.35 mil pesos no remunerativos.4,2% remunerativo + 15 mil pesos no remunerativos.35 mil pesos no remunerativos.4,2% remunerativo + 15 mil pesos no remunerativos.25 mil pesos no remunerativos.35 mil pesos no remunerativos.Adm. 1°: 793.578,55 pesos.Adm. 2°: 880.722,79 pesos.Adm. 3°: 1.016.903,77 pesos.Adm. 4°: 1.110.638,88 pesos.Téc. 1°: 793.578,55 pesos.Téc. 2°: 880.858,80 pesos.Téc. 3°: 941.493,93 pesos.Téc. 4°: 1.068.994,76 pesos.Téc. 5°: 1.110.684,26 pesos.Téc. 6°: 1.216.076,13 pesos.Aux. 1°: 763.405,89 pesos.Aux. 2°: 830.818,53 pesos.Aux. 3°: 945.561,67 pesos.Categoría General Ingresante: 4.108,22 pesos.Operario Calificado: 4.450,21 pesos.Medio Oficial: 4.796,26 pesos.Operario Especializado: 5.130,91 pesos.Operario Esp. Múltiple: 5.424,41 pesos.Oficial: 5.675,08 pesos.Oficial Múltiple: 6.112,96 pesos.Operador CNC (Oficial Superior): 6.112,96 pesos.Oficial Múltiple Superior: 6.541,35 pesos.