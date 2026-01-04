04.01.2026 / Comunicado

España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay condenan la ofensiva de Estados Unidos

Los países señalaron su “profunda preocupación y rechazo" frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela.




España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay rechazaron las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, que derivaron en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Los países expresaron su “profunda preocupación y rechazo” frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio venezolano, y cuestionaron el procedimiento llevado adelante por Washington.

"Constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil", manifestaron de forma pactada.

En su comunicado, los seis ejecutivos sostuvieron que la situación "debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional".

Además, admitieron su “preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”.

Lo más leído

1

Estados Unidos bombardeó Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro sin dar detalle de su paradero

2

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su absorción por Salud

3

Cristina Kirchner continuará internada sin fecha de alta confirmada

4

Atentado a Cristina Kirchner: los fiscales pidieron agravar las penas a los dos condenados que ejecutaron un "ataque a traición"

5

Cristina Kirchner rechazó la detención de Maduro: Es un secuestro

Más notas de este tema

Trump amenazó a Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto"

04/01/2026 - Declaraciones

Trump amenazó a Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto"

El bombardeo de Estados Unidos a Venezuela habría dejado al menos 40 muertos

04/01/2026 - Intervención estadounidense

El bombardeo de Estados Unidos a Venezuela habría dejado al menos 40 muertos

En conferencia de prensa, Trump afirmó que gobernará Venezuela hasta la transición

03/01/2026 - OCUPACIÓN

En conferencia de prensa, Trump afirmó que gobernará Venezuela hasta la transición

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.