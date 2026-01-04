España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay condenan la ofensiva de Estados Unidos

España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay rechazaron las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, que derivaron en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.Los países expresaron su “profunda preocupación y rechazo” frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio venezolano, y cuestionaron el procedimiento llevado adelante por Washington."Constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil", manifestaron de forma pactada.En su comunicado, los seis ejecutivos sostuvieron que la situación "debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional".Además, admitieron su “preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”.