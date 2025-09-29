El salto que dio el patrimonio de Espert tras vincularse con Machado: $230 millones más en apenas dos años

En este caso, el candidato a diputado nacional José Luis Espert es el principal apuntado en la denuncia que presentará este lunes Juan Grabois por mantener lazos con el empresario narcotraficante Antonio Fred Machado.

“absolutamente desproporcionado en relación a sus ingresos laborales y de rentas declaradas, incluso contemplando los generosos montos informados”.

Luego del triple femicidio en Florencio Varela que estremeció al país, bajo autoría de una banda narco que opera desde la Ciudad de Buenos Aires, entramados entre la política y el negocio del narcotráfico comenzaron a iluminarse.Un documento obtenido a través de la Justicia de Estados Unidos,El 1 de febrero de 2020, Espert recibió un giro de 200.000 dólares proveniente de Machado, quien está detenido desde abril de 2021 acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína”, así como por fraude y lavado de dinero.La presentación añade que, “según la contabilidad secreta de la organización hallada por los investigadores, el diputado aparece como parte de la nómina de personas vinculadas bajo la carátula de cómplice y, en virtud de ello”, se detalla el pago de 200.000 dólares. Además, la fiscalía texana declara que los fondos eran parte de “acciones delictivas trasnacionales” y que se canalizaban mediante un sistema piramidal para “lavar dinero de empresas asociadas con narcos y en paralelo estafar a empresas lícitas”.El vínculo entre Espert y Machado salió a la luz a 2019, cuando el entonces candidato agradeció al empresario por su apoyo en la presentación de un libro de su autoría en Viedma y que incluyeron, dicho por el diputado, traslados en avión privado y vehículos a disposición del economista.Sin embargo, la denuncia del dirigente popular Juan Grabois hace énfasis en el exagerado incremento de patrimonio que se detecta luego de conocerse:El escrito judicial también subraya que “en el ejercicio 2023 declaró ingresos por 54 millones de pesos, pero su patrimonio creció más de 92 millones en ese mismo período”, lo que el documento califica como un aumentoLa documentación reconstruye vuelos y movimientos financieros vinculados a Machado, evidenciando un entramado internacional de apoyo económico.Desde que fue detenido, Machado permanece con domiciliaria en Río Negro. El recurso que prepara Grabois busca demostrar la relación directa entre los aportes de Machado y el notable incremento patrimonial de Espert, dejando a la luz otro escándalo que salpica de lleno a La Libertad Avanza, esta vez, por tratarse de su principal apuesta en las legislativas de octubre.