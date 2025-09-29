Espert blanqueó su vínculo con Fred Machado pero eludió las explicaciones sobre el dinero que recibió

El diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, admitió su contacto con Fred Machado, acusado por narcotráfico en 2021, aunque evitó aclarar los pagos que habrían recibido.Si hubiera sabido que esa persona era esto no estaría agradeciendo a los cuatro vientos”, sostuvo.En esa línea, calificó las denuncias como una “campaña sucia” de la oposición, que a su entender persiste desde 2021: “Desde que yo estuve peleando por la diputación arrancó esta campaña sucia y no se renuevan, siempre mueven con lo mismo, así que es parte de eso”.Sin embargo, el hecho volvió a la luz luego de que el dirigente Juan Grabois advirtiera que emitirá una denuncia en la que incluyó registros de la Justicia estadounidense, que dan cuenta del crecimiento patrimonial del titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Congreso, y de su relación con Machado. Según informes periodísticos, el 1° de febrero de 2020 se registró un pago de 200.000 dólares a Espert, consignado en la contabilidad secreta de la organización criminal bajo la figura de “cómplice”. Espert, sin embargo, no se pronunció sobre esta evidencia durante el diálogo con TN.Machado fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén y permanece con prisión domiciliaria en Río Negro, mientras espera su extradición a Estados Unidos. Está acusado de dirigir actividades ilegales que incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero y estafas a inversionistas, mediante aeronaves utilizadas para trasladar cocaína, incluso para el cartel de Sinaloa.El legislador libertario insistió en que los cuestionamientos forman parte de una estrategia política: “Que Grabois presenta la denuncia, es campaña sucia”, cerró, evitando ofrecer detalles sobre los fondos ni sobre la extensión de su vínculo con el empresario, cuyo abogado Francisco Oneto se convirtió en representante legal del presidente Javier Milei, luego de que Diego Spagnuolo fuera denunciado por coimas en la Agencia de Discapacidad.