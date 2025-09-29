El archivo de Lilia Lemoine que oscurece más la situación de Espert por sus lazos con el narco Fred Machado

#Política | "Tuvieron problemas con narcos": el día que Lilia Lemoine ventiló los vínculos criminales de José Luis Espert en televisión. pic.twitter.com/sTP51hjmqP  Política Argentina (@Pol_Arg) September 29, 2025

Un video de 2023 durante la campaña de La Libertad Avanza demostró que hasta la diputada Lilia Lemoine desconfía de José Luis Espert, al calificarlo de “traicionero” y cuestionar su vínculo el narcotráfico, basándose en una extraña situación que experimentó el candidato a diputado que incluyó un "piedrazo" en su auto. Las declaraciones se dieron en una entrevista con el periodista Baby Etchecopar y refuerzan los señalamientos sobre los apoyos económicos que habría recibido.Durante el intercambio, luego de que el conductor le dijera que Espert le gustaba más que ella, Lemoine retrucó: “Te gustan las personas que roban plata de campañas, que le roban plata a la gente, que son misóginos. Es una persona traicionera. Yo estuve desarmando tongos".El episodio al que Lemoine hace referencia ocurrió en agosto de 2019, durante la campaña presidencial de Espert por el Partido Despertar. Sin embargo, la primera insunuó que el ataque al vehículo estuvo relacionado con conflictos vinculados al narcotráfico: “Se quedaron con plata de la campaña y tuvieron problemas con narco, eso lo sabés. ¿Te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? Fue un balazo”, advirtió aquella vez.La denuncia judicial detalla que Machado, detenido desde abril de 2021, habría realizado un giro de US$ 200.000 a Espert el 1° de febrero de 2020, registrado bajo la categoría de “cómplice” en la contabilidad de la organización criminal. Además, la camioneta blindada usada por Espert durante la campaña pertenecía al empresario, según registros judiciales.Los antecedentes muestran que Machado operaba una red internacional de narcotráfico, con uso de aviones y vehículos para trasladar drogas y dar apoyo logístico a terceros. La vinculación con Espert, según la denuncia que prevé presentar Juan Grabois que incluye el sustento de documentos norteamericanos, remarcaría el apoyo económico y logístico durante la campaña presidencial del economista en 2019, además del crecimiento patrimonial de casi 800% que se observó entre 2022 y 2024.