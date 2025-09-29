Un tuitero mileísta quiso enaltecer a Milei pero borró a Spagnuolo y lo compararon con Stalin

La escena arranca en una estación de servicio. “amigo paré en una ypf de tero violado a comprar un café y me encontré al presidente tomando una coca”, escribe el usuario @ElTrumpista, junto a una foto del mandatario en una mesa con gaseosa, vasos y botellas. El posteo intenta mostrar cercanía y austeridad, un clásico del storytelling libertario.

Hay que señalar que el meme de Stalin no aparece por casualidad: señala la tentación de manipular fotos y relatos para acomodar la política a la propaganda. Aquí, el tiro sale por la culata.

Pero el contraataque llega desde la misma plataforma. El usuario Gonzalo P (@GonchipV2) publica un collage en el que compara la imagen difundida con las célebres fotos manipuladas del estalinismo y agrega una frase lapidaria: “Tan soviético que duele.” En el montaje se sugiere que alguien borró digitalmente a Spagnuolo —habitual acompañante presidencial— para que la escena encaje mejor con el relato de héroe solitario.La comparación prende enseguida. En los comentarios proliferan ironías sobre “retocar la realidad” y se cuestiona el uso de la épica de barrio para encubrir un dispositivo de propaganda. El borrado del acompañante funciona como símbolo: la imagen se arma para que el “líder” quede en primer plano, sin testigos incómodos ni sombras que opaquen la puesta en escena.