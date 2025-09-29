En medio de protestas, Milei visitó una fábrica de celulares en Tierra del Fuego

Como parte de la campaña electoral, Javier Milei llegó hoy a Tierra del Fuego. Antes de un acto organizado por La Libertad Avanza, el Presidente recorrió la fábrica de Newsan, donde se ensamblan electrodomésticos. En las afueras de la planta hubo un numeroso grupo de manifestantes.Milei aterrizó en Ushuaia pasado el mediodía, cerca de las 13, y fue directo a una recorrida por una de las plantas de Newsan. Luego dio notas a dos medios locales, previo a la caminata por el centro. En la puerta del hotel se reunieron manifestantes con pancartas contra el Presidente y su hermana Karina Milei.En un fuerte operativo de seguridad, Milei se mostró acompañado por los candidatos de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, Agustín Coto, postulante a senador; y Miguel Rodríguez, candidato a diputado.Milei relativizó la protesta y vinculó a los manifestantes a la oposición. “El sindicalismo en la Argentina está muy politizado. Está muy alineado con un partido político, que además está alineado a lo que nosotros llamamos el partido del Estado. Ese modelo, es un modelo que en Argentina lleva 70, 80 años y de ser un país rico, de ser un país desarrollado, somos el único que nos convertimos en subdesarrollados. ¿Quieren volver a eso? Bueno, cada uno puede elegir lo que quiera. Nosotros lo que venimos es a plantear la esperanza de un futuro mejor. Y lo estamos haciendo, porque los resultados nos avalan", señaló Milei en una entrevista con Aire Libre FM.En la misma entrevista, el Presidente defendió el régimen de exención impositiva en la provincia: “Es la muestra de que si vos le quitas la carga fiscal a un lugar, se expande”, dijo.Y agregó, con dardos al kirchnerismo por la herencia recibida: “¿O acaso querés volver a niveles de inflación del 300%, o del 1,5 diarios, que iba escalando a los 17.000; o 57% de pobres, una economía estancada desde el año 2011? Por lo tanto, está claro: hay que dejar el pasado atrás y hay que avanzar”.También aseguró que “Tierra de Fuego es la muestra de que si vos le quitas la carga fiscal a un lugar, se expande. Es decir, el problema no es la ventaja, si vos querés, que tiene Tierra del Fuego. El problema es el continente todo lo que paga además de impuestos. Es decir, es un modelo que muestra que vos si bajás los impuestos, corres al Estado del medio y podés funcionar mejor. Y eso a nosotros nos parece que es una experiencia que tendríamos que tratar de replicar hacia adelante”.El conflicto con los metalúrgicos se originó cuando en mayo último el Gobierno nacional resolvió avanzar en la reducción de aranceles externos a la importación de productos electrónicos, lo que generó preocupación en las empresas y un fuerte rechazo por parte de los trabajadores y la población en general, quienes consideran que los cambios pondrán en riesgo miles de puestos laborales en la provincia. Por entonces, para destrabar el conflicto, las empresas y los gremios acordaron un plan antidespidos hasta fin de año y así se logró que 8000 metalúrgicos regresen a las fábricas.