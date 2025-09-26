Insólito: el ladero de Pequeño J cayó en la cripto $libra y sigue prófugo

La historia de Matías Agustín Osorio irrumpió como pieza clave en la investigación por el asesinato de Brenda, Morena y Lara. Durante semanas su nombre asomó en los márgenes del expediente, hasta que pasó a ser el principal prófugo del caso que conmueve a Florencio Varela. Tiene 28 años, nació en 1995, y la Justicia lo identificó como argentino luego de versiones iniciales que lo ubicaban como peruano, un dato que también ordenó la competencia del proceso.

De acuerdo a Noticias, para 2025, Osorio ya trabajaba como mandadero y entraba en tareas de mayor confianza dentro de la estructura criminal. Las últimas pruebas lo comprometen aún más: fuentes judiciales lo ubican en la parte trasera del vehículo que conducía Sotacuro la noche del crimen, un dato que lo convierte en testigo privilegiado y presunto partícipe directo de la secuencia que terminó con la muerte de las tres amigas.El juez Fernando Pinos ordenó su captura y pidió a Interpol una alerta roja. La búsqueda se extendió a Jujuy y a Bolivia, adonde se presume que pudo cruzar para esconderse en localidades cercanas a la frontera. Con fiscales y fuerzas de seguridad coordinando operativos, el caso también expone una trama de ruina financiera, desprotección y captación para el delito que el gobierno de Milei no atiende: mientras se empuja a los pibes a la intemperie de la especulación, las redes mafiosas siguen reclutando en los márgenes.