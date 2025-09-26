Fentanilo contaminado: diputados de la comisión investigadora se reunirán con el juez Kreplak

Un grupo de representantes de la comisión investigadora por el fentanilo contaminado se reunirá el jueves próximo con el juez Ernesto Kreplak para interiorizarse sobre el avance de la causa judicial y contar con mayores elementos para proponer mejoras en la legislación. Así se determinó en la segunda reunión de este cuerpo, donde asistieron víctimas y familiares de la tragedia.El grupo de diputados nacionales que será recibido por Kreplak estará integrado por la presidenta de la comisión, Mónica Fein (Encuentro Federal), la vicepresidenta, Silvana Giudici (PRO), la secretaria, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), Christian Castillo (Frente de Izquierda), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), un representante de La Libertad Avanza y otro de Desarrollo y Coherencia.También se estableció que para el próximo encuentro se convocará a un segundo grupo de familiares de víctimas, a la directora del Instituto Malbrán, Claudia Perandones; y a Luis García Sigman, experto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para que exponga sobre proyectos de control de drogas sintéticas. (previamente había estado en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico).Durante el encuentro se produjo un duro cruce entre la diputada nacional y vicepresidenta de la comisión, Silvana Giudici, y Gisele Oviedo, hermana de Daniel Oviedo, quien falleció el 17 de mayo en el Hospital Italiano de la Plata tras recibir fentanilo del laboratorio HLB Pharma.El incidente se planteó luego de que la víctima le pidiera a Giudici que borrara de sus redes sociales una foto que se había sacado en una de las primeras reuniones con familiares, acusando a la legisladora del PRO de “usar el dolor” de los familiares en el marco de “la campaña electoral”.De inmediato llegó la respuesta de Giudici, quien dijo que "lamentaba" que “se haya politizado hasta este punto la exposición de algunos de los familiares porque no era esa la intención”.En medio de su descargo, la diputada oficialista reclamó que no se “circunscriba” la investigación de la comisión a “18 meses de un gobierno”, en referencia al actual que lidera Javier Milei, e hizo hincapié en las “complicidades y omisiones evidentes” durante las administraciones kirchneristas previas.“Por todo el respeto que tengo para ustedes, les quiero decir que dejemos las banderías políticas de lado y trabajemos con la madurez necesaria para que estos objetivos de la comisión puedan darse”, concluyó.La crítica de Giudici a una supuesta “politización” del debate enfureció a Oviedo, que desde su asiento refutó a la vicepresidenta de la comisión.“Las banderías políticas las trajo usted cuando nos dijo que teníamos sque recusar al juez porque la causa era kirchnerista”, lanzó la mujer, en referencia al juez Ernesto Kreplak, hermano del ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak.Para calmar las aguas, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) pidió "dar por desterrado cualquier utilización de algún partido político en la responsabilidad penal". "Debemos buscar qué falló, no en este Gobierno, sino que le falló a la Argentina", reclamó.Por su parte, Pablo Juliano (Democracia para Siempre) recordó que el Poder Ejecutivo nunca contestó el pedido de informes que se le envió por escrito con 30 preguntas y anunció que, junto a sus pares Marcela Coli y Mariela Coletta, redactaron uno nuevo con 56 preguntas.Además, el radical bonaerense solicitó la convocatoria de funcionarios del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desregulación, de la ANMAT, expertos, terapistas, bioquímicos, farmacéuticos y miembros de la junta médica de peritos que actúan en la causa.