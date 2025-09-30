Estela de Carlotto recibió el alta y se recupera en su casa tras una intoxicación

Estela de Carlotto pasó la noche en observación en un sanatorio platense y este martes recibió el alta médica, luego de un cuadro de intoxicación que obligó a su internación. La histórica referente de derechos humanos ingresó con vómitos y fiebre y quedó bajo control preventivo, según indicaron fuentes de la institución y del entorno familiar.

La dirigente fue atendida en la clínica IPENSA, en la calle 59 entre 3 y 4 de La Plata. Los médicos lograron estabilizarla con rapidez, detuvieron los vómitos y aseguraron su hidratación; en la habitación 222, Carlotto se mantuvo lúcida y tranquila, con buena evolución, confiaron allegados a Tele Sur. Por precaución, el equipo médico dispuso su permanencia en observación hasta el alta.Próxima a cumplir 95 años el 22 de octubre, Carlotto sostuvo en las últimas semanas una agenda activa: el 7 de septiembre votó en las legislativas bonaerenses y se mostró de buen ánimo. Su figura volvió a ocupar la conversación pública a principios de agosto, al cumplirse 11 años de la restitución de la identidad de su nieto, Ignacio Montoya Carlotto, episodio que marcó una bisagra en la lucha de Abuelas.