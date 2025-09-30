Estela de Carlotto recibió el alta y se recupera en su casa tras una intoxicación

Estela de Carlotto pasó la noche en observación en un sanatorio platense y este martes recibió el alta médica, luego de un cuadro de intoxicación que obligó a su internación. La histórica referente de derechos humanos ingresó con vómitos y fiebre y quedó bajo control preventivo, según indicaron fuentes de la institución y del entorno familiar.
“Comunicamos que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ya se encuentra en buen estado de salud en su casa luego de una breve internación por un cuadro de intoxicación. Agradecemos a todos y todas las expresiones de afecto y preocupación”, informó la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
La dirigente fue atendida en la clínica IPENSA, en la calle 59 entre 3 y 4 de La Plata. Los médicos lograron estabilizarla con rapidez, detuvieron los vómitos y aseguraron su hidratación; en la habitación 222, Carlotto se mantuvo lúcida y tranquila, con buena evolución, confiaron allegados a Tele Sur. Por precaución, el equipo médico dispuso su permanencia en observación hasta el alta.
Próxima a cumplir 95 años el 22 de octubre, Carlotto sostuvo en las últimas semanas una agenda activa: el 7 de septiembre votó en las legislativas bonaerenses y se mostró de buen ánimo. Su figura volvió a ocupar la conversación pública a principios de agosto, al cumplirse 11 años de la restitución de la identidad de su nieto, Ignacio Montoya Carlotto, episodio que marcó una bisagra en la lucha de Abuelas.