30.09.2025 / ESCÁNDALO

Alberto Fernández cruzó a Espert y lo llamó libernarco en medio del escándalo por vínculos con un empresario detenido


El expresidente volvió a cargar contra el diputado de La Libertad Avanza y reavivó un apodo que le dedicó en 2013. El mensaje llega cuando crecen las sospechas por el presunto financiamiento irregular de campañas con aportes ligados a Federico Machado, detenido y requerido en extradición por narcotráfico.





El ex presidente Alberto Fernández publica en X un duro mensaje contra José Luis Espert y lo deja en el centro de la escena. “PAJERT!!! No predijiste que eras un LIBERNARCO!!!??? yo te avisé… y vos no me escuchaste ☠️☠️☠️🦜”, escribe el exmandatario, citando un tuit propio de 2013 donde ya lo había chicaneado: “Pajert… Si fuera vos no hablaría… Recordas cuantas boludeces predijiste? Cállate Pajert”.

El posteo se viraliza en minutos mientras Espert enfrenta acusaciones por su cercanía con el empresario Federico Machado. El financista, detenido y con pedido de extradición por presunto narcotráfico, queda señalado en una trama de aportes y fideicomisos que, según trascendidos, incluye una transferencia de US$200.000 destinada a campañas del economista.

La ofensiva de Fernández recoge el clima de indignación que atraviesa a las redes y a buena parte del arco político. Comunicadores y dirigentes exigen explicaciones inmediatas y hasta piden que Espert baje su candidatura como “gesto patriótico”, en medio de un proceso electoral donde la transparencia del financiamiento se transforma en cuestión de Estado.

