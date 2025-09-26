01.10.2025 / Política

Presentaron un proyecto de ley para que la ruta provincial N°76 lleve el nombre de Ricardo Horacio Iorio

El presidente del bloque de diputados provinciales de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, presentó la iniciativa y argumentó que Iorio además de ser uno de los impulsores del género musical en la Argentina y fundador de bandas icónicas del metal nacional, escribía letras que “abordan temas políticos, sociales y culturales con gran profundidad y crítica".




El presidente del bloque de diputados provinciales de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, presentó un proyecto de ley para la imposición del nombre “Ricardo Horacio Iorio”, el músico fallecido en 2023, a la Ruta Provincial Nº 76, que une el sudoeste de la provincia de Buenos Aires con La Pampa.

“Iorio siempre fue peronista y defendió la causa nacional. No se lo vamos a regalar a los libertarios”, señaló Tignanelli, quien en su proyecto hizo mención a que el artista “es conocido por su pertenencia a los ideales del peronismo y sus frases contundentes y  polémicas que generaron tanto admiración como controversia”.

El diputado indicó que además de ser uno de los impulsores del género musical en la Argentina y fundador de bandas icónicas del metal nacional, escribía letras que “abordan temas políticos, sociales y culturales con gran profundidad y crítica”, y que “muchas se han convertido en himnos del rock argentino”.

Tras hacer una reseña de su carrera, Tignanelli fundamentó que “en el álbum ‘Ultimando’ se encuentra la canción ‘Ruta 76’, la cual significa un tributo a la historia y la cultura de la provincia de Buenos Aires, centrándose en la región que recorre esta carretera emblemática. La letra rememora momentos del pasado, mencionando las pampas de Catriel y a los pueblos originarios, como los indígenas de Ventana y Cura Malal, quienes habitaron la zona antes de la llegada de los colonizadores europeos”.

Iorio nació el 25 de junio de 1962 en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires, y murió a los 61 años a raíz de un infarto en su casa de Coronel Suárez, el 24 de octubre de 2023, dejando un gran pesar entre los admiradores del géneros y los seguidores de bandas que marcaron una época del metal pesado, como lo fueron V8, Hermética y Almafuerte, además de su trayectoria como solista.

Lo más leído

1

Encuesta: Fuerza Patria le saca 6 puntos a LLA hacia octubre y se desploma la imagen de los Milei

2

Causa Vialidad: la Justicia confirmó la caducidad de la demanda civil contra Cristina Kirchner

3

"Alta Coimera": los carteles en las calles de Ushuaia ante la visita de los Milei

4

Filtran que Karina amenazó con irse del país si Milei echaba a sus colaboradores aconsejado por Santi Caputo

5

En EEUU temen que Milei sea el Vietnam de Trump

Más notas de este tema

Feroz represión policial en la marcha de los jubilados: más de 20 heridos y un detenido

01/10/2025 - Congreso

Feroz represión policial en la marcha de los jubilados: más de 20 heridos y un detenido

"Señora jueza, sólo pedimos justicia": la carta de la mamá de Pablo Grillo a Servini

26/09/2025 - Sociedad

"Señora jueza, sólo pedimos justicia": la carta de la mamá de Pablo Grillo a Servini

La Iglesia reclamó mayor "presencia del Estado ante el avance del narcotráfico" tras el triple femicidio en Florencio Varela

26/09/2025 - Comunicado

La Iglesia reclamó mayor "presencia del Estado ante el avance del narcotráfico" tras el triple femicidio en Florencio Varela

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.