Espert habría recibido al menos 200.000 dólares de un hombre acusado de fraude y narcotráfico

Una investigación de la Justicia estadounidense podría complicar a José Luis Espert. El diputado habría recibido al menos 200.000 dólares de Federico “Fred” Machado, un argentino con pedido de extradición de Estados Unidos por presuntos narcotráfico y/o fraude.La transferencia, fechada el 1 de febrero de 2020, forma parte del expediente judicial en Texas contra Machado y su socia, la estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin, ya condenada a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.Machado está procesado en la misma causa y se encuentra detenido en su domicilio en Viedma, Río Negro, a la espera de que la Corte Suprema decida sobre el pedido de extradición.Su abogado es Francisco Oneto que también representa al presidente Javier Milei en el caso $Libra. Hace dos años, fue candidato a vicegobernador bonaerense, con el apoyo de Espert.“A partir de la documentación presentada como prueba fehaciente y directa por la fiscalía del Distrito Este de Texas, durante el juicio contra la organización dedicada al narcotráfico integrada por Mercer -Erwin y Machado, se tomó conocimiento de -por lo menos- un pago realizado por estos peligrosos criminales a Espert”, sostiene la denuncia a la que accedió el portal de Perfil.En 2019, Espert le agradeció el apoyo a “Fred” para presentar su libro “La Sociedad Cómplice” en Viedma.,