Florencia Peña denunció que un libertario la amenaza con difundir un presunto video suyo con Alberto Fernández

La actriz Florencia Peña presentó una denuncia en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°29 de la Ciudad de Buenos Aires luego de recibir en la red social X (ex Twitter) mensajes de un usuario que aseguró tener un video íntimo en el que la vincularía con el expresidente Alberto Fernández., sostuvo Peña al confirmar la presentación.El acta judicial, firmada por el subcomisario Leandro López de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales, detalla que el perfil en cuestión utilizó etiquetas y menciones directas para hostigar a la artista. La fiscalía, a cargo del Dr. Aníbal Brunet con la Dra. María Caffarelli como secretaria, ordenó medidas urgentes para preservar las publicaciones y los datos de la cuenta durante 90 días, en línea con el protocolo de resguardo digital de la empresa X.Peña remarcó que el supuesto video no existe y que la amenaza se enmarca en una maniobra política. “Más allá de que no existe tal video, que es lo que menos me importa, a mí no me perdonan una: si hubiera algo, ya estaría publicado en todos lados”, afirmó. También rechazó los mensajes que circulan en su nombre: “Yo no escribí ningún mensaje, no manejo las redes, no es mi forma de hablar. Cualquiera que me conoce se da cuenta”.La actriz ya había enfrentado rumores similares en agosto pasado, cuando desmintió que hubiera un material íntimo con Fernández, luego de que se viralizara un video del expresidente con Tamara Pettinato. “Es una atroz mentira de que está por salir un video mío. No hay ningún video mío que esté por salir", aclaró.En diálogo con TN, Peña vinculó la amenaza con los ataques que recibió desde su visita a la Quinta de Olivos durante la gestión de Fernández, que dio lugar a una campaña de hostigamiento en redes. “Pensaban que yo por haber ido a una reunión siendo mujer, la única manera de encontrarme con quien era presidente era solamente haciendo sexo oral", recordó con furia.Y añadió: "El estado de misoginia y la campaña feroz que me hicieron en ese momento fue tan cruel y tan dura que todos los colectivos, jodido, y hasta el colectivo 60 me apoyó”. "Esto ya lo viví muchas veces. Estoy cansada, pero no van a poder conmigo”, cerró la actriz.