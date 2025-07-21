02.10.2025 / REACCIÓN

Los vínculos narco de Espert desataron una oleada de memes en redes sociales

Usuarios de redes sociales compartieron variedad de memes sobre el escándalo que tiene al candidato José Luis Espert como protagonista, mientras crece la presión política sobre su posición en la boleta y su rol en el Congreso.




La denuncia que presentó el dirigente Juan Grabois contra José Luis Espert por presuntos vínculos con el empresario detenido por narcotráfico Federico "Fred" Machado generó múltiples reacciones, tanto de sus seguidores como de la oposición. En redes sociales, los usuarios aprovecharon el escándalo para hacer un hilo de memes con el fin de aliviar un poco la tensión. 

Sin embargo, cabe recordar que está en juego la candidatura del diputado en las próximas elecciones legislativas que se realizarán el 26 de octubre, así como su puesto como titular de la Comisión de Presupuesto en el Congreso, luego de que el bloque Unión por la Patria pidiera su remoción inmediata. Mientras el candidato de Javier Milei niega las acusaciones, las redes continúan repudiándolo a través de divertidas imágenes. 













