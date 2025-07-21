Fernando Espinoza pidió reflexión a Milei y cuestionó la seriedad del Presupuesto 2026

Presidente @JMilei, respetuosamente le pido que reflexione en serio, deje de lado los manuales de la ultraderecha europea, haga el esfuerzo de entender lo que significó el resultado de la elección bonaerense y comience a tratar con respeto y decirle la verdad a los argentinos  Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) September 16, 2025

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, reclamó este miércoles al presidente Javier Milei un cambio urgente de rumbo, en una jornada que prevé el rechazo de la oposición a vetos presidenciales a proyectos sensibles. “Presidente, piense en generar trabajo y cuidar a los más débiles”, sostuvo en un hilo que compartió por X, señalando la necesidad de medidas concretas para enfrentar la crisis y atender a los sectores más afectados.Espinoza cuestionó la coherencia de la administración nacional y sus anuncios recientes. “Usted, en una semana, pasó del ‘no hay plata’ para los jubilados, los discapacitados, la salud, la educación, la obra pública y la inversión productiva, a presentar un Presupuesto que hace 15 días ni nombraba y que ahora promete aumentarle fondos a todas las áreas sensibles”, arremetió.El dirigente advirtió sobre la falta de propuestas de reactivación y criticó la política económica. “Congeló la economía y no propone nada para reactivarla. Nada”, apuntó, y añadió: “Sabe perfectamente que su Presupuesto no es un libro de instrucciones para el mundo financiero. Sabe que no tiene reservas, que gasta más dólares en importaciones que los que entran por exportaciones y sabe que cuando dijo que el dólar iba a ‘caer como un piano’ no era serio”.En relación con la discusión parlamentaria de este miércoles y denotando que la "autocrítica" del Gobierno tras la derrota en Provincia de Buenos Aires todavía no llegó, Espinoza recordó: "La noche de los comicios dijo que no iba a cambiar nada. Pero con tres reuniones en ‘las mesas’ de la Casa Rosada, redactó un Presupuesto de la Felicidad, que en realidad sigue ajustando, pero a escondidas. Difícil conseguir algo más casta que esto que está haciendo”.El intendente alineado al gobernador Axel Kicillof también destacó el impacto de las decisiones presidenciales en distintos sectores sociales. “Resulta muy triste, en un momento tan difícil para las familias, para las PyMEs, los comercios, los jubilados, los trabajadores, los emprendedores, los productores, el personal de salud, los docentes, los estudiantes, los que viven de changas y los desocupados totales, ver a un Presidente que dibuja un futuro mejor para dentro de tres meses y haciendo lo mismo”, dijo.Finalmente, Espinoza insistió en la necesidad de transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, en un contexto de debates clave en el Congreso. “¿Qué pasó? ¿Qué seriedad tiene ese Presupuesto o qué seriedad tenía lo que venía haciendo y diciendo? ¿Va a dejar de destinar fondos a la bicicleta financiera? ¿Lo habló con Caputo? ¿En serio quiere que la ciudadanía crea que ‘lo peor ya pasó’?”, concluyó.