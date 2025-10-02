Soluciones Cercanas: el intendente Otermín llevó a la CAF la experiencia del Gobierno de la Comunidad

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín participó de la jornada “Soluciones cercanas: el papel de los gobiernos locales y regionales en América Latina y el Caribe”, organizada por CAF, y compartió con jefas y jefes comunales de distintas ciudades la experiencia lomense del "Gobierno de la Comunidad", una idea que fue destacada hasta por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El esquema planteado por el joven jefe comunal defiende parte de la cercanía, la escucha y la planificación comunitaria para orientar políticas públicas efectivas en el territorio.

“CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, nos invitó al encuentro ‘Soluciones cercanas: el papel de los gobiernos locales y regionales en América Latina y el Caribe’, en el que compartimos junto a intendentes e intendentas de distintas ciudades del país nuestra experiencia. En Lomas hablamos de Gobierno de la Comunidad, una gestión abierta y participativa, en la que es fundamental la articulación del Estado local con los diferentes sectores que conforman la comunidad, así como el intercambio de miradas. En ese camino es muy valioso poder aprender del trabajo que se realiza en otros lugares del país y de América Latina, para tener más herramientas en nuestra búsqueda de construir un ambiente más sano, libre de contaminación, con espacios verdes que propicien el encuentro y con un entorno que cuide la naturaleza, la ciencia y la educación y que apueste por un desarrollo sostenible. ¡Gracias a Sergio, Christian, Verónica y a todo el equipo de @agendacaf por la invitación!”, expresa el jefe comunal.Hay que destacar que la agenda que Lomas lleva a la mesa se alinea con las prioridades regionales de CAF: ambiente, ciencia y educación como pilares de un desarrollo que no deja a nadie afuera. La cooperación con otras ciudades del país y de América Latina aparece como una vía para intercambiar aprendizajes, escalar buenas prácticas y sumar asistencia técnica y financiera a proyectos que mejoran la vida cotidiana.