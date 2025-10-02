¿Qué le pedirá Mauricio?: Milei y Macri vuelven a verse la cara en Olivos para seguir con la rosca

En la residencia de Olivos, el Presidente recibirá nuevamente al antecesor de su antecesor para “acercar posiciones” y destrabar el avance de las reformas. Del encuentro volverá a participar el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, principal articulador del acercamiento.
La confirmación llega luego de que el Senado rechazara los vetos presidenciales a la emergencia pediátrica —con el hospital Garrahan como emblema— y a la ley que mejora y blinda los presupuestos de las universidades públicas. El revés legislativo aceleró los contactos con el macrismo, mientras en el PRO conviven la cautela y los rumores sobre eventuales cambios en el Gabinete.
El acercamiento comenzó a destrabarse la semana pasada, cuando el libertario, desde Nueva York, agradeció a Macri sus palabras de apoyo en medio de la fragilidad política del Gobierno. El domingo siguiente, ambos se vieron en Olivos durante unas tres horas, acompañados únicamente por Francos, para repasar la situación económica y el mapa parlamentario.
Hay que destacar que en el oficialismo admiten que el diálogo con Macri busca ordenar la agenda de reformas y asegurar votos en el Congreso, en un momento en que los traspiés legislativos exponen la debilidad del Ejecutivo. La nueva cita en Olivos apunta a consolidar un esquema de convivencia que permita, al menos, construir mayorías circunstanciales para las leyes en carpeta.