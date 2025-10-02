¿Qué le pedirá Mauricio?: Milei y Macri vuelven a verse la cara en Olivos para seguir con la rosca

En la residencia de Olivos, el Presidente recibirá nuevamente al antecesor de su antecesor para “acercar posiciones” y destrabar el avance de las reformas. Del encuentro volverá a participar el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, principal articulador del acercamiento.

El acercamiento comenzó a destrabarse la semana pasada, cuando el libertario, desde Nueva York, agradeció a Macri sus palabras de apoyo en medio de la fragilidad política del Gobierno. El domingo siguiente, ambos se vieron en Olivos durante unas tres horas, acompañados únicamente por Francos, para repasar la situación económica y el mapa parlamentario.