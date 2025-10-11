La Libertad Avanza pidió reimprimir los afiches que van en las cabinas de votación

A la espera de la resolución de la Cámara Nacional Electoral (CNE) respecto al pedido de reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) para la provincia de Buenos Aires tras el aval a Diego Santilli para que encabece la lista de candidatos, La Libertad Avanza ahora pidió que también se reimpriman los afiches que se colocan en las cabinas de votación. El planteo ingresó este lunes ante la Junta Electoral Nacional Distrito Buenos Aires.En el transcurso de esta tarde, a más tardar este martes por la mañana, se conocerá la decisión de la Cámara Nacional Electoral integrada por los jueces Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía, sobre el pedido del Gobierno de reimprimir las boletas únicas que se utilizarán el 26 de octubre en suelo bonaerense.Se trata de 40.000 puestos habilitados para llevar adelante las elecciones de medio término que se celebrarán en dos semanas. Es a esos lugares donde el juez electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, debe distribuir los bolsines con todos los elementos necesarios para los comicios: las boletas únicas para un padrón total de 14 millones de bonaerenses, más los afiches que se colocan en las cabinas de votación, esencialmente.Justamente estos afiches se convirtieron en el nuevo planteo de los apoderados de La Libertad Avanza: Alejandro Carranzio, Juan Osana y Luciano Gómez Alvariño.Ante el nuevo escrito interpuesto la Junta Electoral que tiene competencia sobre la discusión alrededor de la reimpresión, LLA pidió la opinión de las otras 15 fuerzas políticas que comparten no sólo el mismo instrumento de votación, la boleta única, sino también los afiches correspondientes.A los apoderados de los demás espacios políticos se les dio plazos hasta este lunes a la noche para pronunciarse sobre este reclamo de reimpresión de los afiches que, por ahora, tienen el nombre de José Luis Espert.