Aseguran que Virginia Gallardo fijó domicilio en un lote para pagar menos patente

El intendente correntino de Riachuelo, Martín Jetter, encendió la polémica al señalar que la modelo y candidata a diputada por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, figuraba con domicilio en la localidad de San Cayetano pese a no residir allí. “El registro civil le emitió un DNI con domicilio en San Cayetano, para lo cual ella habrá firmado una declaración jurada, y la verdad que la dirección existe pero no está a nombre de ella y es una construcción”, dijo Jetter a la radio Corrientes en el Aire.
Desde la oposición provincial reforzaron las sospechas sobre un artilugio extendido entre sectores acomodados para eludir costos. “Mucha gente con guita hace eso para patentar autos y pagar menos impuestos”, señaló un diputado peronista a LPO, al describir una práctica que también facilitaría obtener registro de conducir “sin hacer la prueba y más barato”, según dirigentes legislativos correntinos.
De acuerdo con fuentes territoriales, Gallardo habría fijado domicilio en una casa en obra ubicada a 20 kilómetros de la capital. El lote se encuentra en un barrio del municipio de Riachuelo, señalado por referentes locales como un polo de radicación “administrativa” para obtener ventajas tributarias y simplificar trámites, en detrimento de las arcas y los controles provinciales.
La denuncia llegó en el tramo final de una campaña áspera para el oficialismo libertario en Corrientes. En la Legislatura y en los campamentos opositores evaluaron que la lista de Javier Milei corría riesgo de quedar tercera, lo que podría dejar a Gallardo sin banca si radicales y peronistas se repartían los tres escaños. “Vino desde Chaco, custodiado por una columna de la Policía de Corrientes, después una formación de Gendarmería nacional y un anillo más chico de Casa Militar, estuvo un ratito y se fue”, dijeron a LPO al recordar la fugaz visita del Presidente, síntoma de una apuesta más mediática que territorial.