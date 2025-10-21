Aseguran que Virginia Gallardo fijó domicilio en un lote para pagar menos patente

El intendente correntino de Riachuelo, Martín Jetter, encendió la polémica al señalar que la modelo y candidata a diputada por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, figuraba con domicilio en la localidad de San Cayetano pese a no residir allí. “El registro civil le emitió un DNI con domicilio en San Cayetano, para lo cual ella habrá firmado una declaración jurada, y la verdad que la dirección existe pero no está a nombre de ella y es una construcción”, dijo Jetter a la radio Corrientes en el Aire.

De acuerdo con fuentes territoriales, Gallardo habría fijado domicilio en una casa en obra ubicada a 20 kilómetros de la capital. El lote se encuentra en un barrio del municipio de Riachuelo, señalado por referentes locales como un polo de radicación “administrativa” para obtener ventajas tributarias y simplificar trámites, en detrimento de las arcas y los controles provinciales.La denuncia llegó en el tramo final de una campaña áspera para el oficialismo libertario en Corrientes. En la Legislatura y en los campamentos opositores evaluaron que la lista de Javier Milei corría riesgo de quedar tercera, lo que podría dejar a Gallardo sin banca si radicales y peronistas se repartían los tres escaños. “Vino desde Chaco, custodiado por una columna de la Policía de Corrientes, después una formación de Gendarmería nacional y un anillo más chico de Casa Militar, estuvo un ratito y se fue”, dijeron a LPO al recordar la fugaz visita del Presidente, síntoma de una apuesta más mediática que territorial.