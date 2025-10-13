21.10.2025 / Política

Macri respaldó a Fernando De Andreis, el candidato relegado por LLA en la Ciudad

El expresidente evitó referirse a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, y respaldó a su candidato que quedó quinto en la lista porteña.




El expresidente Mauricio Macri respaldó este martes al candidato a diputado nacional en la Ciudad Fernando De Andreis, que quedó muy relegado en la lista de La Libertad Avanza y el PRO. En territorio porteño, la principal figura, en la categoría senadores, es la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“Mi voto es para Fernando De Andreis, será un gran diputado del PRO”, escribió Macri en su cuenta oficial de X, en referencia al quinto diputado en la lista 501.

En su breve posteo, el ex mandatario aseguró: “Conozco a Fernando desde que era chico. Nació a la política conmigo, aun antes de fundar el PRO. Muy joven fue legislador y después me acompañó como secretario general de la Presidencia. Está preparado, es idóneo y leal. Va a pelear por las reformas de fondo que tiene que hacer la Argentina. Será un gran diputado”.

Recién al cierre de su publicación, se refirió sutilmente al acuerdo alcanzado con los libertarios: “El domingo 26 le doy mi voto a Fernando de Andreis. Lista 501 / LLA+PRO”.


Tras la dura derrota que experimentó a manos de los libertarios en las elecciones locales en su bastión fuerte, el macrismo quedó muy mal parado de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.

En ese camino, los libertarios impusieron todas sus condiciones para el acuerdo que al final los dos sectores de la derecha argentina sellaron. Karina Milei apenas le dio dos lugares "entrables" en la lista de candidatos y se guardó además, para sí misma, el poder de vetar los nombres propuestos por el PRO. 


