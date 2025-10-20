Con agravios a Brancatelli y Pedro Rosemblat, Roberto Piazza salió a defender a Milei

Roberto Piazza defensió otra vez a Milei. El episodio se conoció este lunes 20 de octubre de 2025, cuando el diseñador se mostró como “amigo” del Presidente y justificó su estilo confrontativo. “Me parece bárbaro que tenga ese carácter. Lo están atacando por todos lados. Yo soy muy amigo de Milei y lo voy a defender. Si sos peronista, kuka o K te quieren bajar de una patada en el culo”, afirmó, en una intervención que volvió a correr el debate público del terreno de las ideas hacia el de la descalificación.
Piazza se presentó como militante con acceso cotidiano a la cúpula libertaria y reforzó su respaldo a la familia presidencial. “Vi lo que hizo, hablo con Milei y Karina todos los días. Lo que hicieron es ilegal, no pueden hacer eso”, sostuvo, sin aportar precisiones, en línea con el discurso oficialista que buscó victimizar al mandatario ante críticas de periodistas y figuras del espectáculo.
El diseñador redobló la apuesta con ataques personales hacia comunicadores críticos. “Siempre fue muy desubicado el pibito este, el novio de Lali Depósito, y Brancatelli directamente no está ubicado en su cerebro. Espero que vayan presos, la ley dice de dos semanas a un año por esto que hicieron”, disparó, trasladando al plano penal lo que en democracia correspondía a la libre expresión y al disenso.