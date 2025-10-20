Con agravios a Brancatelli y Pedro Rosemblat, Roberto Piazza salió a defender a Milei

Roberto Piazza defensió otra vez a Milei. El episodio se conoció este lunes 20 de octubre de 2025, cuando el diseñador se mostró como “amigo” del Presidente y justificó su estilo confrontativo. “Me parece bárbaro que tenga ese carácter. Lo están atacando por todos lados. Yo soy muy amigo de Milei y lo voy a defender. Si sos peronista, kuka o K te quieren bajar de una patada en el culo”, afirmó, en una intervención que volvió a correr el debate público del terreno de las ideas hacia el de la descalificación.

Piazza se presentó como militante con acceso cotidiano a la cúpula libertaria y reforzó su respaldo a la familia presidencial. “Vi lo que hizo, hablo con Milei y Karina todos los días. Lo que hicieron es ilegal, no pueden hacer eso”, sostuvo, sin aportar precisiones, en línea con el discurso oficialista que buscó victimizar al mandatario ante críticas de periodistas y figuras del espectáculo.