La Cámara Electoral ordenó reimprimir los afiches de candidatos con Santilli y ayuda a LLA a esconder a Espert

La Cámara Nacional Electoral ordenó reimprimir la cartelería informativa de La Libertad Avanza (LLA) que incluía la imagen del excandidato con vínculos narco José Luis Espert y, a partir de esta decisión, el Gobierno podrá esconderlo y mostrar los rostros de Diego Santilli y Karen Reichardt.La decisión, que revierte lo planteado por la Junta Electoral bonaerense, se basó en el dictamen favorable del federal con competencia electoral Ramiro González.Se trata de los afiches que muestran las Boletas Únicas de Papel (BUP) y que deberán ser colocados en paredes de las escuelas donde se desarrolle el acto comicial. La postura del fiscal, avalada por la Cámara, es que reimprimirlos con la cara de Santilli (tal como autorizó la Justicia) no contradice las boletas, donde estará el rostro de Espert.La Junta bonaerense había rechazado el pedido que hizo el Gobierno para que sean actualizados los afiches, con el nuevo orden que se dispuso, tras la renuncia de Espert.El "Profe", como lo apoda Javier Milei, renunció después del escándalo derivado de la confirmación de sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico, Fred Machado, quien también tiene puntos de contacto con Patricia Bullrich.Para fundar esa decisión, la Junta consideró que no había tiempo suficiente para realizar esa reimpresión y dispuso que se coloquen en las mesas de votación los afiches sin ese cambio.La Cámara diferenció este caso de lo ocurrido con la reimpresión de los talonarios de boletas, al señalar que los afiches o carteles son elementos con un contenido genérico e informativo para todo el distrito (no individualizados por mesa de votación), cuya distribución puede disponerse incluso a través de un circuito paralelo o concomitante al del material esencial para la constitución de las mesas, como urnas, ejemplares del padrón electoral, talonarios de Boletas Únicas de Papel, actas, “sin retrotraer los actos cumplidos ni las operaciones realizadas y sin poner en riesgo la entrega oportuna de dicho material”.