A dos días de las elecciones, el dólar oficial se mantiene firme en $1.505

En la previa de las elecciones legislativas del domingo 26, el dólar oficial abrió la rueda de este viernes a $1.505 para la venta y $1.455 para la compra en el Banco Nación, es decir, que mantiene los mismos niveles que al cierre de la jornada anterior. La cifra refleja que, pese a la presión de la demanda y la cercanía de las elecciones, el billete minorista no registra cambios significativos.En el circuito informal, el dólar blue retrocedió levemente y se negocia a $1.510, $15 por debajo del cierre del jueves. La divisa acumuló una baja de $25 durante la jornada anterior y cerrará la semana mostrando una marcada volatilidad en el mercado porteño.Los dólares financieros muestran también movimientos mixtos: el Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.551,33, mientras que el MEP se vende a $1.533,70. La actividad refleja la demanda de cobertura por parte de empresas y ahorristas en los últimos días previos a los comicios.A pesar de la relativa estabilidad del dólar oficial, la atención del mercado sigue centrada en el impacto que puedan tener los resultados electorales sobre la economía y el tipo de cambio. El contexto de alta volatilidad y la proximidad de las elecciones generan incertidumbre sobre posibles ajustes en las próximas ruedas cambiarias.