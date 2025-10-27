Chubut: con una apretada diferencia Maira Frías, candidata de la Libertad Avanza se impuso

En una elección histórica de La Libertad Avanza en todo el país, 900 votos le dan el triunfo, por el momento, a Maira Raquel Frías, candidata a diputada nacional por el liberalismo.Frías se encuentra primera con el 28.53% de los comicios, mientras que en el segundo lugar se encuentra el Frente Unidos Podemos, representante chubutense del Frente Patria, liderado por Juan Pablo Luque, con el 28,15%. En tercer lugar se encuentra Despierta Chubut, con el 20.26%.De todas formas, con el 22% de las mesas sin escrutar, el resultado final todavía no está confirmado.