27.10.2025 / ELECCIONES 2025

Chubut: con una apretada diferencia Maira Frías, candidata de la Libertad Avanza se impuso

Con el 78% de mesas escrutadas, hay solo 900 votos de diferencia entre LLA y el Frente Unidos Podemos. Frías se encuentra primera con el 28.53% de los comicios, mientras que en el segundo lugar se encuentra el Frente Unidos Podemos.



En una elección histórica de La Libertad Avanza en todo el país, 900 votos le dan el triunfo, por el momento, a Maira Raquel Frías, candidata a diputada nacional por el liberalismo.

Frías se encuentra primera con el 28.53% de los comicios, mientras que en el segundo lugar se encuentra el Frente Unidos Podemos, representante chubutense del Frente Patria, liderado por Juan Pablo Luque, con el 28,15%. En tercer lugar se encuentra Despierta Chubut, con el 20.26%.

De todas formas, con el 22% de las mesas sin escrutar, el resultado final todavía no está confirmado.

Lo más leído

1

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

2

Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno

3

Atentado a Cristina Kirchner: revisarán la causa de Milman tras el fallo que archivó la denuncia en su contra

4

Milei atacó a Mariano Recalde y lo acusó de "asustar a la gente" por seguir una "lógica del socialismo"

5

Denunciaron a Milei, Caputo y Bausilli por atentar contra la soberanía nacional

Más notas de este tema

Chaco: Capitanich pidió esperar al recuento definitivo y expresó que "todavía faltan votos"

27/10/2025 - ELECCIONES 2025

Chaco: Capitanich pidió esperar al recuento definitivo y expresó que "todavía faltan votos"

Salta: tras el triunfo de La Libertad Avanza, Urtubey e invitó a su espacio a pensar y reflexionar

27/10/2025 - ELECCIONES 2025

Salta: tras el triunfo de La Libertad Avanza, Urtubey e invitó a su espacio a pensar y reflexionar

San Luis: La Libertad Avanza se impuso en las elecciones legislativas

27/10/2025 - ELECCIONES 2025

San Luis: La Libertad Avanza se impuso en las elecciones legislativas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.