29.10.2025 / PROYECTO

Milei prepara la reforma tributaria, el proyecto que busca reducir Ganancias y blanquear dólares "del colchón"

El proyecto incluye una baja del Impuesto a las Ganancias, un “IVA dividido” entre Nación y provincias, un nuevo régimen simplificado para contribuyentes y una “Ley de Inocencia Fiscal” para blanquear dólares guardados fuera del sistema.




El gobierno de Javier Milei avanza con una profunda reforma tributaria que busca reorganizar el sistema impositivo, al tiempo en que cranea modificaciones en el régimen de trabajo. Entre los ítems destacados, el proyecto que se enviará próximamente al Congreso incluye un plan para blanquear los dólares “del colchón”, promovido por el Ejecutivo desde mediados de año, mientras mantiene el foco en reducir la carga fiscal y preservar el equilibrio fiscal. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la reforma tributaria buscará “simplificar y reducir impuestos”. Entre las principales modificaciones figura una baja del Impuesto a las Ganancias para personas físicas, elevar el Mínimo No Imponible y eliminar el régimen cedular impulsado durante la gestión de Sergio Massa, con el objetivo de que menos trabajadores tributen.

El esquema también introduce un polémico “IVA dividido”, mediante el cual la Nación retendría un 9% del impuesto y las provincias aplicarían un porcentaje adicional, con objeto de fomentar la competencia fiscal entre distritos, aunque los especialistas advierten sobre la complejidad que implicaría su implementación y el riesgo para la recaudación federal.

Otro eje será la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias, pensado para facilitar la adhesión de pequeños contribuyentes. El plan prevé, además, que quienes adhieran no deban presentar declaración patrimonial si sus ingresos provienen del país, y permitirá incluir rentas del exterior con garantías de seguridad jurídica.

Asimismo, el Gobierno impulsa la llamada “Ley de Inocencia Fiscal”, un plan de blanqueo que permitirá a los contribuyentes regularizar dólares “del colchón” sin sanciones, bajo determinadas condiciones. La medida busca captar divisas y ampliar la base tributaria sin comprometer el superávit fiscal, clave para el programa económico libertario.

Sin embargo, las modificaciones previstas impactarán en la coparticipación y podrían tensar la relación con las provincias, justo después de que la administración de Trump insistiera a Milei fortalecer sus lazos políticos para asegurar gobernabilidad y, así, mantener el respaldo económico. Para evitar un desbalance, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, trabaja en un borrador que defina la gradualidad de los cambios. 

Lo más leído

1

Tras ganar con el 40% a nivel nacional, Milei prepara la reforma laboral: los puntos principales

2

Con el escrutinio definitivo, Fuerza Patria recortó 4 puntos y la brecha con La Libertad Avanza se acortó a menos de 6 puntos

3

Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno

4

La izquierda queda como tercera fuerza a nivel país y Bregman vuelve al Congreso con más del 9%

5

Denunciaron a Milei, Caputo y Bausilli por atentar contra la soberanía nacional

Más notas de este tema

Cuestionable: Marcelo Tinelli elogió la reforma laboral de Javier Milei

29/10/2025 - MEDIOS

Cuestionable: Marcelo Tinelli elogió la reforma laboral de Javier Milei

El gobernador Kicillof, afuera del convite de Milei pero dispuesto a asistir si lo convocan

29/10/2025 - NACIÓN

El gobernador Kicillof, afuera del convite de Milei pero dispuesto a asistir si lo convocan

Lilia Lemoine volvió a cruzar a Victoria Villarruel tras el triunfo en las elecciones: "¿A qué búnker habrá ido?"

29/10/2025 - CRUCE EN REDES

Lilia Lemoine volvió a cruzar a Victoria Villarruel tras el triunfo en las elecciones: "¿A qué búnker habrá ido?"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.