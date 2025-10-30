De qué hablaron Cristina y Maslatón en San Juan 1111

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este jueves en su casa de Constitución al abogado y exconcejal liberal Carlos Maslatón. Según relató el propio Maslatón, la reunión —gestionada por el diputado peronista Eduardo Valdés— permitió repasar los últimos años de la política argentina y analizar la actualidad económica del país.

Qué buena la charla de ayer con Carlos Maslatón, cuando me vino a visitar a San José 1111.



Pero lo mejor de esa charla fue lo que no se dijo, pero que está implícito: la posibilidad de hablar, de compartir y hasta de coincidir en muchas cosas que nuestro país necesita construir https://t.co/xuEqLqSCoo  Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 30, 2025

“Hacía años que quería hablar con ella para analizar parte de lo sucedido en la Argentina, en especial desde octubre de 2011 cuando, lamentablemente, se genera la grieta nacional por incomprensión mutua de mensajes y de intenciones políticas”, escribió Maslatón en su cuenta de X. El abogado afirmó haber encontrado a la exmandataria “bien y fuerte”, y reconoció que durante su gobierno fue un crítico severo, aunque con el tiempo reconsideró sus juicios.“Entonces creíamos que el país marchaba hacia el chavismo venezolano, una mala interpretación por cierto, pues ella y el peronismo mostraron tolerancia hacia el disidente, comportamiento democrático y condena a todo regreso a formas violentas”, señaló. También sostuvo que Cristina fue condenada “con criterio políticamente motivado” y que “no se puede encarcelar al adversario para proscribirlo de la competencia electoral”.Durante el encuentro, ambos conversaron sobre “la economía y los errores financieros del gobierno actual” y abordaron temas sensibles como el memorándum con Irán y la causa AMIA. Maslatón recordó una charla que mantuvo en 2010 con el entonces presidente israelí Shimon Peres, quien —según dijo— le expresó su agradecimiento por las gestiones diplomáticas de Cristina y de Néstor Kirchner.“Le deseo todo lo mejor a CFK, apreciada por gran parte de la población y que merece respeto. En sus ocho años de gobierno tuvo aciertos y equivocaciones, como todos, pero trató de hacer lo mejor para el país”, concluyó el abogado, que ya había tenido un breve intercambio con la exvicepresidenta en 2023, tras una entrevista televisiva.