30.10.2025 / UCRANIA

Saludo con delay a Milei: Zelenski conversó, lo felicitó y lo invitó a Ucrania


El presidente ucraniano saludó al mandatario argentino tras la victoria electoral del oficialismo y destacó la necesidad de continuar con las reformas económicas en el país.




El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, felicitó a Javier Milei por el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo y le expresó su apoyo para que “siga avanzando en la implementación de las reformas necesarias” en la Argentina.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, Zelenski informó que mantuvo “una conversación cordial” con Milei, en la que celebró los resultados y destacó el esfuerzo del Gobierno argentino “para alcanzar el éxito y fortalecerse”.

“Felicité a Javier por la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias. La Argentina está haciendo mucho para alcanzar el éxito y fortalecerse, y sinceramente deseamos que siga avanzando en la implementación de todas las reformas necesarias”, señaló el mandatario ucraniano.

Zelenski además invitó a Milei a realizar una visita oficial a Ucrania “para continuar el diálogo y abordar las principales perspectivas de desarrollo de las relaciones entre ambos países”. Según expresó, existen “muchos proyectos que podemos llevar a cabo juntos”, y aseguró que los equipos de ambos gobiernos “permanecerán en contacto”.

