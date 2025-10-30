Saludo con delay a Milei: Zelenski conversó, lo felicitó y lo invitó a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, felicitó a Javier Milei por el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo y le expresó su apoyo para que “siga avanzando en la implementación de las reformas necesarias” en la Argentina.

“Felicité a Javier por la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias. La Argentina está haciendo mucho para alcanzar el éxito y fortalecerse, y sinceramente deseamos que siga avanzando en la implementación de todas las reformas necesarias”, señaló el mandatario ucraniano.Zelenski además invitó a Milei a realizar una visita oficial a Ucrania “para continuar el diálogo y abordar las principales perspectivas de desarrollo de las relaciones entre ambos países”. Según expresó, existen “muchos proyectos que podemos llevar a cabo juntos”, y aseguró que los equipos de ambos gobiernos “permanecerán en contacto”.