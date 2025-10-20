24.10.2025 / ELECCIONES 2025

Wanda Nara tendrá un rol clave en las elecciones del domingo



La empresaria anunció que oficiará como autoridad de mesa y encendió las redes en la previa de las legislativas; por seguridad, reservó sus datos personales en la citación. ¿A quién votará?




La conductora Wanda Nara sorprendió al contar que el domingo asumirá la presidencia de una mesa en la Ciudad de Buenos Aires. La publicación, acompañada por la leyenda “este domingo a cumplir con el deber cívico”, generó una ola de reacciones y memes, y la volvió tendencia en plena veda electoral.

Según trascendidos, la designación podría corresponder a un establecimiento del barrio de Núñez, zona donde reside. En su posteo, Nara mostró la tarjeta de convocatoria con los datos sensibles cubiertos, una práctica habitual para evitar la difusión de información personal.

Como presidenta de mesa, deberá presentarse temprano para recibir y verificar el material electoral, supervisar la apertura del comicio, controlar la identidad de las y los votantes y labrar las actas correspondientes. También tendrá a su cargo, junto a las autoridades designadas, el escrutinio provisorio una vez cerrado el horario de votación.

El gesto de Nara se leyó como una señal de compromiso cívico en un clima político cargado y atravesado por la veda. Más allá del color que aporta su figura mediática, la responsabilidad es central: garantizar el desarrollo transparente y ordenado de la jornada electoral en su mesa.

Lo más leído

1

Narcoescándalo: la diputada Villaverde amenazó al periodista Wiñazki y Manes pidió expulsarla

2

Desde Fuerza Patria piden la impugnación de la candidatura de Virginia Gallardo porque declaró vivir en un baldío

3

Insólito: denunciaron a Brancatelli y Rosemblat por incitar al voto nulo contra LLA

4

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

5

Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno

Más notas de este tema

Demoras en Aeroparque: aeronáuticos realizaron una asamblea para tratar múltiples reclamos

24/10/2025 - MEDIDA

Demoras en Aeroparque: aeronáuticos realizaron una asamblea para tratar múltiples reclamos

A menos de una semana para las elecciones, el PRO retiró fiscales de La Matanza en rechazo a manejos de LLA

22/10/2025 - Interna

A menos de una semana para las elecciones, el PRO retiró fiscales de La Matanza en rechazo a manejos de LLA

Cuenta regresiva: Milei continúa su campaña en dos provincias y prepara el cierre en Ezeiza

20/10/2025 -

Cuenta regresiva: Milei continúa su campaña en dos provincias y prepara el cierre en Ezeiza

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.