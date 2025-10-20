Wanda Nara tendrá un rol clave en las elecciones del domingo

La conductora Wanda Nara sorprendió al contar que el domingo asumirá la presidencia de una mesa en la Ciudad de Buenos Aires. La publicación, acompañada por la leyenda “este domingo a cumplir con el deber cívico”, generó una ola de reacciones y memes, y la volvió tendencia en plena veda electoral.

Según trascendidos, la designación podría corresponder a un establecimiento del barrio de Núñez, zona donde reside. En su posteo, Nara mostró la tarjeta de convocatoria con los datos sensibles cubiertos, una práctica habitual para evitar la difusión de información personal.Como presidenta de mesa, deberá presentarse temprano para recibir y verificar el material electoral, supervisar la apertura del comicio, controlar la identidad de las y los votantes y labrar las actas correspondientes. También tendrá a su cargo, junto a las autoridades designadas, el escrutinio provisorio una vez cerrado el horario de votación.