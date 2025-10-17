Demoras en Aeroparque: aeronáuticos realizaron una asamblea para tratar múltiples reclamos

APLA señaló además que la protesta busca solución a una serie de reclamos acumulados, entre ellos la actualización de los sueldos y la falta de avances en ascensos y dotación de personal.

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas agrupados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) llevaron adelante este viernes asambleas iLa medida, que se desarrolló entre las 6 y las 10 de la mañana, se sumó a los problemas que atraviesa la flota de Boeing 737, de la que quedaron fuera de servicio ocho aeronaves debido a “la evidente falta de previsión empresarial”, según señaló APLA. El gremio advirtió que la reorganización de vuelos por esta situación podría generar demoras durante varios días.Desde Aerolíneas Argentinas indicaron que “cerca de 60 vuelos programados entre las 6:00 y las 10:00 de mañana, podrían registrar demoras”, lo que afectaría los planes de viaje de más de 7.000 pasajeros“Los pilotos permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos”, afirmó el gremio.El conflicto salarial viene de largo: la última medida de fuerza de APLA había sido el 9 de octubre, tras el vencimiento de la paritaria en agosto. Aunque el Gobierno podía dictar conciliación obligatoria, fuentes del sector aseguraron que se evitó hacerlo para no escalar el conflicto ante un posible paro total en los próximos días.