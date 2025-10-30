Macri visitará a Milei en Olivos: los consejos que planea darle para trabajar la gobernabilidad

El expresidente Mauricio Macri almorzará este viernes con Javier Milei en la Quinta de Olivos. Invitado “a comer milanesas”, planea transmitirle su mirada sobre la gestión y los consensos políticos en medio de los cambios que evalúa el Gobierno.Al encuentro podría sumarse Karina Milei, al cual el fundador del PRO fue convocado luego de una semana marcada por las negociaciones con gobernadores, se dará en medio del debate por la reorganización del gabinete.Milei y Macri vienen manteniendo contactos esporádicos desde las elecciones legislativas, donde La Libertad Avanza selló acuerdos con el PRO en varias provincias. La reunión será la tercera desde que el mandatarioasumió, pero esta vez, el expresidente deslizó que recomendará algunas cuestiones que permitirían darle gobernabilidad a Milei.Desde un seminario en Chile, días atrás, Macri advirtió: “Hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo”. En esa línea, insistió en la necesidad de fortalecer los equipos técnicos y recuperar “niveles de confianza en base a equipos, negociación, músculo, claridad”.El contacto entre ambos se reanudó a principios de semana con una llamada telefónica de unos diez minutos. Allí, Macri felicitó al mandatario por los resultados electorales y repasaron la agenda pendiente. El almuerzo en Olivos buscará ahora transformar esos gestos políticos en una estrategia de gestión compartida, en un contexto donde el Gobierno necesita apoyos concretos en el Congreso.