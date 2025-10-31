El presidente Milei viajará a Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz

El presidente Javier Milei participará el sábado 8 de noviembre en la ceremonia de asunción del nuevo mandatario boliviano, Rodrigo Paz Pereira. Según confirmaron fuentes oficiales, la Casa Rosada ya garantizó la presencia del jefe de Estado argentino en el acto que se desarrollará en el hemiciclo de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz.
Tras el triunfo de Paz en el balotaje, donde se impuso con el 54,5% de los votos, Milei lo felicitó públicamente a través de sus redes sociales. “Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación”, expresó.
En ese mensaje, el mandatario argentino aseguró que Bolivia “va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado”, al que definió como el “socialismo del siglo XXI”.
Rodrigo Paz, de 58 años, asumirá con la promesa de iniciar un nuevo ciclo político en el país andino, tras poner fin a casi veinte años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Milei, en tanto, busca fortalecer su vínculo con los nuevos liderazgos regionales alineados con su visión liberal y su rechazo a los modelos populistas de la región.