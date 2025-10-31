31.10.2025 / ESTADOS UNIDOS

Lamelas en Argentina: los detalles de la llegada del flamante embajador


El médico y empresario nominado por Donald Trump llegó a Buenos Aires y presentará sus cartas credenciales en los próximos días, en un momento clave para la relación bilateral.



El nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, arribó este viernes a Buenos Aires. La representación diplomática confirmó su llegada a través de las redes oficiales y adelantó que en los próximos días presentará sus cartas credenciales ante el Gobierno argentino.

“¡Bienvenido a la Argentina! El Embajador Peter Lamelas llegó hoy a Buenos Aires y en los próximos días presentará sus cartas credenciales para comenzar su labor en un momento clave para la relación entre Estados Unidos y la Argentina”, comunicó la embajada.

Nominado por el expresidente Donald Trump en marzo y confirmado por el Senado norteamericano en septiembre, Lamelas se convierte en el 53° embajador estadounidense en el país. Médico y empresario, fue fundador y director ejecutivo de MD Now Urgent Care, la mayor red de centros de atención médica de urgencias del estado de Florida, que empleó a miles de profesionales y brindó servicios a millones de pacientes.

Durante la primera administración de Trump, integró la Junta de Revisión de la Medalla al Valor en Seguridad Pública del Departamento de Justicia y fue comisionado municipal en Manalapan, Florida. Nacido en Cuba y emigrado a los Estados Unidos junto a su familia, Lamelas construyó una carrera marcada por el esfuerzo y la gestión privada.


Lo más leído

1

La CGT advirtió al Gobierno que si la reforma laboral "es para retroceder, no va a haber ninguna negociación"

2

Tras ganar con el 40% a nivel nacional, Milei prepara la reforma laboral: los puntos principales

3

Con el escrutinio definitivo, Fuerza Patria recortó 4 puntos y la brecha con La Libertad Avanza se acortó a menos de 6 puntos

4

La izquierda queda como tercera fuerza a nivel país y Bregman vuelve al Congreso con más del 9%

5

La Corte Suprema confirmó el sobreseimiento de Boudou

Más notas de este tema

Insólito: el Gobierno cruzó a los gremios por la toma en el Garrahan y apuntaron al gobernador Kicillof

31/10/2025 - SALUD

Insólito: el Gobierno cruzó a los gremios por la toma en el Garrahan y apuntaron al gobernador Kicillof

Tras el duro revés en las elecciones, Pullaro presentó el Presupuesto 2026: cuáles son sus ejes

31/10/2025 - Provincias

Tras el duro revés en las elecciones, Pullaro presentó el Presupuesto 2026: cuáles son sus ejes

El presidente Milei viajará a Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz

31/10/2025 - ASUNCIÓN PRESIDENCIAL

El presidente Milei viajará a Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.