Lamelas en Argentina: los detalles de la llegada del flamante embajador

El nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, arribó este viernes a Buenos Aires. La representación diplomática confirmó su llegada a través de las redes oficiales y adelantó que en los próximos días presentará sus cartas credenciales ante el Gobierno argentino.
“¡Bienvenido a la Argentina! El Embajador Peter Lamelas llegó hoy a Buenos Aires y en los próximos días presentará sus cartas credenciales para comenzar su labor en un momento clave para la relación entre Estados Unidos y la Argentina”, comunicó la embajada.
Nominado por el expresidente Donald Trump en marzo y confirmado por el Senado norteamericano en septiembre, Lamelas se convierte en el 53° embajador estadounidense en el país. Médico y empresario, fue fundador y director ejecutivo de MD Now Urgent Care, la mayor red de centros de atención médica de urgencias del estado de Florida, que empleó a miles de profesionales y brindó servicios a millones de pacientes.
Durante la primera administración de Trump, integró la Junta de Revisión de la Medalla al Valor en Seguridad Pública del Departamento de Justicia y fue comisionado municipal en Manalapan, Florida. Nacido en Cuba y emigrado a los Estados Unidos junto a su familia, Lamelas construyó una carrera marcada por el esfuerzo y la gestión privada.