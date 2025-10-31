Lamelas en Argentina: los detalles de la llegada del flamante embajador

El nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, arribó este viernes a Buenos Aires. La representación diplomática confirmó su llegada a través de las redes oficiales y adelantó que en los próximos días presentará sus cartas credenciales ante el Gobierno argentino.

Nominado por el expresidente Donald Trump en marzo y confirmado por el Senado norteamericano en septiembre, Lamelas se convierte en el 53° embajador estadounidense en el país. Médico y empresario, fue fundador y director ejecutivo de MD Now Urgent Care, la mayor red de centros de atención médica de urgencias del estado de Florida, que empleó a miles de profesionales y brindó servicios a millones de pacientes.