31.10.2025 / CABA

Lousteau fue confirmado como diputado nacional tras el escrutinio definitivo en la Ciudad

El titular de la UCR asumirá su banca el 10 de diciembre, luego de que el conteo final ratificara los resultados del escrutinio provisorio.





(R)El escrutinio definitivo de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que Martín Lousteau, actual senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical, fue electo diputado nacional en las elecciones legislativas. El resultado ratificó los números del conteo provisorio y consolidó el ingreso del dirigente radical al Congreso a partir del próximo 10 de diciembre.(T)

“Como marcó el escrutinio provisorio, casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado nacional. En el escrutinio definitivo subimos 1.294 votos y a LLA le faltaron 8.688 votos para poder sumar un diputado más”, destacó Lousteau tras conocerse el resultado final.

Con esta confirmación, el líder radical recupera protagonismo en el escenario político porteño y nacional, en un contexto de reconfiguración dentro de la oposición. Desde la UCR anticiparon que buscarán fortalecer su presencia en el Congreso y proyectar un rol activo en la discusión de las principales leyes del nuevo período legislativo.

El conteo definitivo, realizado por la Justicia Electoral, no modificó el reparto de bancas entre las principales fuerzas políticas, aunque consolidó a Lousteau como figura clave del radicalismo frente a los desafíos que vienen.

Lo más leído

1

La CGT advirtió al Gobierno que si la reforma laboral "es para retroceder, no va a haber ninguna negociación"

2

Tras ganar con el 40% a nivel nacional, Milei prepara la reforma laboral: los puntos principales

3

Con el escrutinio definitivo, Fuerza Patria recortó 4 puntos y la brecha con La Libertad Avanza se acortó a menos de 6 puntos

4

La izquierda queda como tercera fuerza a nivel país y Bregman vuelve al Congreso con más del 9%

5

La Corte Suprema confirmó el sobreseimiento de Boudou

Más notas de este tema

Estados Unidos prepara ataques contra objetivos militares en Venezuela, según medios estadounidenses

31/10/2025 - VENEZUELA

Estados Unidos prepara ataques contra objetivos militares en Venezuela, según medios estadounidenses

Tras el anuncio de Trump la ONU advirtió sobre el peligro de los ensayos nucleares: "no deben permitirse"

31/10/2025 - ONU

Tras el anuncio de Trump la ONU advirtió sobre el peligro de los ensayos nucleares: "no deben permitirse"

El BCRA flexibilizó los encajes bancarios para inyectar liquidez a la economía y bajar las tasas

31/10/2025 - ECONOMÍA

El BCRA flexibilizó los encajes bancarios para inyectar liquidez a la economía y bajar las tasas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.