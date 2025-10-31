Lousteau fue confirmado como diputado nacional tras el escrutinio definitivo en la Ciudad

(R)El escrutinio definitivo de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que Martín Lousteau, actual senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical, fue electo diputado nacional en las elecciones legislativas. El resultado ratificó los números del conteo provisorio y consolidó el ingreso del dirigente radical al Congreso a partir del próximo 10 de diciembre.(T)Con esta confirmación, el líder radical recupera protagonismo en el escenario político porteño y nacional, en un contexto de reconfiguración dentro de la oposición. Desde la UCR anticiparon que buscarán fortalecer su presencia en el Congreso y proyectar un rol activo en la discusión de las principales leyes del nuevo período legislativo.El conteo definitivo, realizado por la Justicia Electoral, no modificó el reparto de bancas entre las principales fuerzas políticas, aunque consolidó a Lousteau como figura clave del radicalismo frente a los desafíos que vienen.