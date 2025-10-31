Estados Unidos prepara ataques contra objetivos militares en Venezuela, según medios estadounidenses

La Administración de Donald Trump habría tomado la decisión de atacar instalaciones militares dentro de Venezuela, de acuerdo con versiones publicadas este viernes por el *Miami Herald* y el *Wall Street Journal*. Ambos medios citan a “fuentes con conocimiento de la situación” que afirman que Washington prepara “la siguiente etapa de su campaña contra el cartel de la droga de los Soles”.
Según las filtraciones, los ataques buscarían destruir instalaciones utilizadas por la red de narcotráfico que, de acuerdo con Estados Unidos, está encabezada por el presidente venezolano Nicolás Maduro y dirigida por altos funcionarios de su gobierno. Las fuentes no confirmaron si el mandatario es un objetivo directo, aunque advirtieron que “le queda poco tiempo”.
“Maduro está a punto de verse atrapado y pronto podría descubrir que no puede huir del país aunque quisiera. Lo peor para él es que ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo”, señala el diario de Miami.
Washington ya había duplicado en agosto la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, elevándola a 50 millones de dólares, y mantiene otras recompensas de 25 millones para figuras del régimen como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, acusados por la justicia estadounidense de liderar operaciones del cartel de los Soles.