Excombatientes intimaron a Milei por polémicas declaraciones sobre Malvinas ante la prensa británica

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata presentó una intimación formal contra el presidente Javier Milei a raíz de declaraciones realizadas en medios del Reino Unido sobre Malvinas. La organización le exigió que se retracte públicamente en un plazo de 24 horas y que ajuste su accionar y sus palabras a lo establecido por la Constitución Nacional, al considerar que sus dichos afectan el reclamo histórico de soberanía de la Argentina sobre las Islas.La intimación, fechada el 2 de enero y firmada por el presidente de la entidad, sostiene que las expresiones atribuidas a Milei, reproducidas por distintos medios nacionales, “condicionan el histórico posicionamiento de la República Argentina” en relación con Malvinas. El planteo surge luego de que trascendiera que el mandatario habría afirmado que las islas serán argentinas cuando “los isleños lo deseen”, una formulación que generó un fuerte rechazo en sectores vinculados a los excombatientes.En el documento, el CECIM remarca la vigencia de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”. En ese marco, la entidad subraya que si bien la norma constitucional exhorta a respetar el modo de vida de los habitantes de las islas, “nunca, bajo ningún punto de vista ni fundamento, sus deseos”. Según el texto, cualquier interpretación que supedite la soberanía a la voluntad de los isleños se aparta de manera directa del mandato constitucional.La organización de excombatientes también exhortó al Presidente a cumplir con las resoluciones internacionales que respaldan la postura argentina, en particular la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Resolución 41/11, que reafirma la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. En ese sentido, el documento expresa: “Vemos con estupor y suma preocupación cómo Ud., siendo Presidente de la Nación, por tanto, plenipotenciario, se expidió en los términos en que lo hizo ante la prensa británica”.Además de cuestionar el contenido político y diplomático de las declaraciones, el CECIM advirtió que Milei podría haber incurrido en un “flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público”, conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código Penal. Para la entidad, los dichos del jefe de Estado no solo contradicen normas vigentes, sino que también “faltan el respeto a la memoria de los excombatientes de Malvinas y a los caídos”.La intimación incluye, además, una referencia al escenario estratégico del Atlántico Sur. “La base militar que el Reino Unido mantiene en Malvinas amenaza la seguridad de la región y condiciona la posición de la República Argentina por vía de la imposición belicista”, señala el texto, que reclama al Presidente impulsar “las comunicaciones oficiales pertinentes, en franca oposición con la avanzada británica”.El documento concluye con una advertencia clara: si Milei no se retracta en el plazo exigido, la entidad podría avanzar con una denuncia penal. “Las Malvinas, islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes fueron, son y serán argentinas”, cierra el comunicado, reafirmando una consigna histórica del reclamo soberano.