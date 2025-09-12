Causa Malvinas: un embajador argentino frenó una audiencia al ver un mapa que concebía a las islas como británicas

#Francia | El embajador argentino en la nación europea frenó su exposición en la Asamblea Nacional al notar que el mapa que estaba detrás suyo presentaba como británicas a las Islas Malvinas. "No puedo hablar ante este mapa", insistió. pic.twitter.com/0SZWRHLqVV — Política Argentina (@Pol_Arg) January 22, 2026

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, interrumpió una audiencia oficial en el Parlamento francés al percatarse de que el mapa ubicado detrás de su asiento representaba a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido y sostener que "supone un gran problema".El episodio ocurrió durante una presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, donde el diplomático había sido invitado a exponer sobre el estado de las relaciones bilaterales entre Argentina y Francia, en un contexto atravesado por tensiones comerciales y una serie de desacuerdos, en particular por la postura francesa frente al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.Al iniciar su intervención, el diplomático consideró "un gran problema en distintos niveles, incluso jurídicos", la distribución territorial de las Malvinas en el mapa, y sostuvo que continuar con su exposición avalaría dicha decisión: "Sería como legitimar una situación que constituye una vulneración, una agresión a la soberanía de mi país, a la dignidad misma de la Nación Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional”.En búsqueda de la empatía de los presentes, comparó la situación con “invitar al embajador de Ucrania a hablar ante un mapa que mostrara a Crimea o Lugansk como parte legítima de Rusia”.La respuesta inicial del presidente de la comisión fue algo tibia, al sugerir que se trataba de un territorio en disputa. Sin embargo, Sielecki insistió en que el mapa estaba “señalado como Reino Unido” y pidió explícitamente si existía “alguna forma de cubrir ese mapa" durante su intervención, solicitud que fue aceptada minutos después mediante una nota adhesiva colocada sobre la zona que despertó su rechazo.Tras el episodio, el funcionario reforzó su postura en redes sociales y escribió: “Son argentinas. Lo defendemos siempre y en todos lados”, un posteo que resonó en más de un sentido, por asegurar que se trató de una orden directa del presidente Javier Milei, quien hace menos de un mes atrás expresó al medio británico The Telegraph que, si bien, "no es negociable" la defensa, "el territorio solo debería regresar a la Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen”, una declaración ambigua que le valió al mandatario una denuncia penal.Ante el escenario internacional, Argentina sostiene su reclamo de soberanía por la vía diplomática y cuenta con resoluciones recientes del Comité de Descolonización de la ONU que instan a retomar negociaciones bilaterales, mientras el Gobierno insiste en exhibir gestos simbólicos en foros internacionales, incluso cuando estos derivan en tensiones institucionales.Sielecki es embajador argentino en Francia desde el inicio de la actual gestión presidencial. Tiene formación en Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos de París (SciencesPo) y estudios de posgrado en la Universidad de Cambridge, además de una trayectoria vinculada al debate académico y a la diplomacia.Ingresó a la función pública durante la presidencia de Mauricio Macri, con roles en la Jefatura de Gabinete y en el Palacio San Martín, donde trabajó cerca del entonces canciller Jorge Faurie. Con el cambio de gobierno regresó a Francia y, años más tarde, fue propuesto como embajador por la actual administración, en el marco de una estrategia oficial orientada a fortalecer los vínculos con París y con actores clave de la Unión Europea.