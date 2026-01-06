Más endeudamiento: lanzan una línea de créditos de hasta $5.000.000 para pagar las vacaciones

El Banco Nación, en conjunto con la Secretaría de Turismo, presentó una herramienta financiera diseñada para incentivar el movimiento turístico interno, a través de un crédito permite costear las vacaciones, desde alojamiento hasta servicios de balneario, con un sistema de pago directo al prestador que garantiza la transparencia de la transacción.Se trata del nuevo programa "Viajá+", por el que la entidad financiera ofrece préstamos de hasta $5.000.000 para cubrir servicios turísticos. La línea destaca por una tasa fija del 28% y la posibilidad de pagar en hasta 18 cuotas, con una gestión totalmente digital. De acuerdo con los datos difundidos por el Banco, la línea de crédito se posiciona como una de las más competitivas del mercado actual gracias a sus condiciones de financiación.- Montos: Desde un mínimo de $250.000 hasta un máximo de $5.000.000.- Plazos: Opciones de 9, 12, 15 o 18 cuotas.- Tasas: Cuenta con una TNA fija del 28%, lo que deriva en un Costo Financiero Total (CFT) del 39,67%, cifra que se ubica significativamente por debajo de los créditos personales bancarios convencionales.El dinero está destinado exclusivamente a servicios turísticos dentro del territorio nacional que estén adheridos al programa:- Alojamiento: Hoteles, hosterías, posadas y alquileres temporarios gestionados por inmobiliarias.- Servicios de playa: Alquiler de carpas y servicios en balnearios.- Modalidad de pago: El banco transfiere el monto directamente al CUIT del prestador, sin intermediación de efectivo para el cliente.El beneficio está disponible para cualquier persona mayor de 18 años con capacidad crediticia, incluyendo a jubilados y pensionados. El trámite se realiza de forma 100% online a través de la aplicación BNA+:- Validación: Ingresar a BNA+ y chequear si el préstamo está habilitado según el perfil del usuario.- Elección: Seleccionar el servicio turístico y solicitar el CUIT del comercio adherido.- Solicitud: Cargar en la app el monto deseado, la cantidad de cuotas y el CUIT del prestador.- Confirmación: Tras la aprobación inmediata, el banco efectúa el pago y las cuotas se debitarán mensualmente de la cuenta del usuario.- Para reservas de mayor valor, el programa permite que dos personas soliciten préstamos individuales para financiar un mismo servicio, facilitando así la planificación de viajes grupales o familiares.