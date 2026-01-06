Milei recibirá a la española Isabel Díaz Ayuso en Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibirá este jueves a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El encuentro será en la Casa Rosada.Si bien no trascendieron detalles de los temas que se hablarán en el cónclave, que se concretará antes del mediodía, en Casa Rosada -según consignó Clarín- descuentan que la situación de Venezuela será “central”.Díaz Ayuso es una figura preponderante del Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición al gobernante socialista Pedro Sánchez, con quien se ha enfrentado abiertamente Milei. De hecho, en los viajes que hizo el líder libertario a España desde que asumió la presidencia no se reunió con ninguna autoridad nacional de ese país, pero sí lo hizo con Díaz Ayuso.Por eso, el encuentro de este jueves no será el primero entre ambos. Milei y Díaz Ayuso se vieron personalmente en Madrid, tanto en junio de 2024 como de 2025. En la primera oportunidad, Díaz Ayuso condecoró a Milei con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y luego ambos salieron al balcón de la Casa de Gobierno madrileña para saludar a quienes se habían congregado en la Plaza del Sol.Al año siguiente volvieron a encontrarse en la capital española y la reunión tuvo lugar en la antesala de la disertación del mandatario argentino en el Madrid Economic Forum.Sobre la cuestión de Venezuela, Díaz Ayuso viene de cuestionar al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, como veedor en las últimas elecciones que se hicieron en territorio venezolano.A su vez, Milei viene de ratificar su alineamiento absoluto con Estados Unidos y de respaldar sin matices la intervención militar en Caracas y la detención de Nicolás Maduro, tanto verbalmente como en los posicionamientos argentinos en los organismos internacionales.