07.01.2026 / Internacional

Milei recibirá a la española Isabel Díaz Ayuso en Casa Rosada

Díaz Ayuso es una figura preponderante del Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición al gobernante socialista Pedro Sánchez, con quien se ha enfrentado abiertamente el mandatario libertario.




El presidente Javier Milei recibirá este jueves a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El encuentro será en la Casa Rosada.

Si bien no trascendieron detalles de los temas que se hablarán en el cónclave, que se concretará antes del mediodía, en Casa Rosada -según consignó Clarín- descuentan que la situación de Venezuela será “central”.

Díaz Ayuso es una figura preponderante del Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición al gobernante socialista Pedro Sánchez, con quien se ha enfrentado abiertamente Milei. De hecho, en los viajes que hizo el líder libertario a España desde que asumió la presidencia no se reunió con ninguna autoridad nacional de ese país, pero sí lo hizo con Díaz Ayuso.

Por eso, el encuentro de este jueves no será el primero entre ambos. Milei y Díaz Ayuso se vieron personalmente en Madrid, tanto en junio de 2024 como de 2025. En la primera oportunidad, Díaz Ayuso condecoró a Milei con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y luego ambos salieron al balcón de la Casa de Gobierno madrileña para saludar a quienes se habían congregado en la Plaza del Sol.

Al año siguiente volvieron a encontrarse en la capital española y la reunión tuvo lugar en la antesala de la disertación del mandatario argentino en el Madrid Economic Forum.

Sobre la cuestión de Venezuela, Díaz Ayuso viene de cuestionar al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, como veedor en las últimas elecciones que se hicieron en territorio venezolano. 

A su vez, Milei viene de ratificar su alineamiento absoluto con Estados Unidos y de respaldar sin matices la intervención militar en Caracas y la detención de Nicolás Maduro, tanto verbalmente como en los posicionamientos argentinos en los organismos internacionales.

Lo más leído

1

Estados Unidos bombardeó Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro sin dar detalle de su paradero

2

Cristina Kirchner rechazó la detención de Maduro: Es un secuestro

3

Tras la detención de Maduro, el Gobierno de Milei afirmó que trabaja en la liberación del gendarme Nahuel Gallo

4

La justicia de EEUU niega al Cártel de los Soles, la organización que Trump y Milei declararon terrorista

5

Cristina Kirchner continuará internada sin fecha de alta confirmada

Más notas de este tema

Rusia condenó la captura de un buque petrolero y denunció que EEUU violó el derecho marítimo internacional

07/01/2026 - Internacional

Rusia condenó la captura de un buque petrolero y denunció que EEUU violó el derecho marítimo internacional

Argentina ratificó en la OEA su apoyo a la intervención militar de EEUU en Venezuela y a la detención de Maduro

06/01/2026 - Internacional

Argentina ratificó en la OEA su apoyo a la intervención militar de EEUU en Venezuela y a la detención de Maduro

Petro convocó a una marcha para defender la soberanía de Colombia tras las amenazas de Trump

06/01/2026 - Internacional

Petro convocó a una marcha para defender la soberanía de Colombia tras las amenazas de Trump

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.