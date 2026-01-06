08.01.2026 / Política

Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso en Casa Rosada: cuáles fueron los ejes del breve encuentro

La referente de la derecha española pidió la audiencia, que duró poco más de una hora, en medio de un viaje privado que protagonizó por Uruguay.




El presidente Javier Milei recibió este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Casa Rosada. La situación que se vive en Venezuela, luego de la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro, formó parte del temario.

La referente de la derecha española pidió la audiencia, que duró poco más de una hora, en medio de un viaje privado que protagonizó por Uruguay, donde se la vio vacacionar junto a su pareja, Alberto González Amador, en Punta del Este. Fue de la partida también el canciller, Pablo Quirno. 

Díaz Ayuso desfiló por el Salón de los Bustos de Balcarce 50 alrededor de las 10 de la mañana. Poco antes de las 11.30, se retiró sin dar declaraciones a la prensa acreditada. 

La reunión de este jueves fue la primera que se da en territorio argentino, dado que los tres encuentros anteriores fueron en Madrid. El número evidencia la sintonía entre ambos referentes de la derecha mundial y se contrapone al vínculo que mantiene el libertario con su par de España, Pedro Sánchez.

Lo cierto es que, en lo que va de su mandato, Milei mantuvo un contacto mínimo institucional con el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) luego de una serie de acusaciones cruzadas a raíz de un comentario del libertario contra la esposa del mandatario español, Begoña Gómez, a quien trató de corrupta.

