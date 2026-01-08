Bullrich afirmó que el Gobierno sigue de cerca la situación en Venezuela y reclamó la liberación de dos argentinos

La ministra de Seguridad se expresó a través de redes sociales luego del anuncio de excarcelaciones de presos políticos en el país caribeño. Pidió puntualmente por Nahuel Gallo y Germán Giuliani y vinculó los hechos a la detención de Nicolás Maduro.
Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 8, 2026
Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias.
Esto pasa gracias a la decisión y acción de https://t.co/hgAzu9NeGE
