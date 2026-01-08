Bullrich afirmó que el Gobierno sigue de cerca la situación en Venezuela y reclamó la liberación de dos argentinos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el Gobierno argentino sigue “de cerca” lo que sucede en Venezuela, tras el anuncio oficial de un proceso de liberación de presos políticos. El pronunciamiento se realizó a través de un mensaje publicado en la red social X.

Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia.



Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias.



Esto pasa gracias a la decisión y acción de https://t.co/hgAzu9NeGE  Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 8, 2026

En su mensaje, la funcionaria atribuyó el cambio de escenario político a la intervención de los Estados Unidos y a la detención de Nicolás Maduro. “Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso”, sostuvo.Bullrich remarcó que el Gobierno nacional continuará con las gestiones diplomáticas hasta lograr la liberación de los argentinos detenidos. “La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan”, afirmó, en un tono enfático.El mensaje cerró con una referencia directa al país y a las familias de los detenidos: “La Argentina los espera”, escribió la ministra, en una señal de respaldo político en medio de la crisis institucional que atraviesa Venezuela.