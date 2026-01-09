Milei recibió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

El presidente Javier Milei recibió este jueves por la mañana en Casa Rosada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un encuentro para el fortalecimiento del vínculo común.La situación que se vive en Venezuela, luego de la invasión de los Estados Unidos ordenada por el presidente Donald Trump y el secuestro de Nicolás Maduro, formaron parte del temario del intercambio que tuvo lugar en el despacho que el mandatario libertario tiene en el primer piso de la Casa Rosada.La referente de la derecha española pidió la audiencia en medio de un viaje privado que la llevó a Uruguay, donde se la vio vacacionar junto a su pareja, Alberto González Amador, en Punta del Este. Del encuentro también participó canciller Pablo Quirno. En los últimos días, Ayuso se mostró como de costumbre muy crítica del régimen bolivariano y definió a Maduro como “un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo”, que generó “asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”.Díaz Ayuso llegó a la Casa Rosada minutos antes de las 10 de la mañana y tras atravesar el Salón de los Bustos de Balcarce 50 se encontró -una vez más- con Javier Milei a quien había condecorado en junio de 2024 con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. La reunión de este jueves es la primera que se da en territorio argentino, dado que los tres encuentros anteriores fueron en Madrid. El número evidencia la sintonía entre ambos referentes de la derecha mundial y se contrapone al vínculo que mantiene el libertario con su par de España, Pedro Sánchez.Lo cierto es que, en lo que va de su mandato, Milei mantuvo un contacto mínimo institucional con el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) luego de una serie de acusaciones cruzadas a raíz de un comentario del libertario contra la esposa del mandatario español, Begoña Gómez, a quien trató de corrupta.