El Gobierno respaldó la derrota de Techint y profundizó el choque con Paolo Rocca

LA NUEVA ARGENTINA

Si ves "periodistas", "economistas" y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quien le llena el sobre... https://t.co/3RS39WVza0 — Javier Milei (@JMilei) January 27, 2026

Ángel Derosso, dirigente de la UOM, advirtió que la importación dejará sin trabajo a unos 300 operarios. Recordó que el último gasoducto generó alrededor de 400 puestos adicionales y sostuvo que “toda importación es perjudicial para la mano de obra local”.

El Gobierno nacional avaló la decisión del consorcio Southern Energy de adjudicar a la firma india Welspun la provisión de caños para el gasoducto Vaca Muerta–Río Negro y eludió el reclamo de Techint al respaldar públicamente un proceso en el que la empresa de Paolo Rocca quedó afuera por precio, con el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger sosteniendo que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menos inversión y menos empleo”.La licitación privada, destinada a cubrir casi 500 kilómetros de ductos para exportar gas desde Neuquén hasta la costa rionegrina, se definió a favor de Welspun con una oferta cercana a los 200 millones de dólares,El resultado desarmó la expectativa de Techint de imponerse en un concurso donde YPF, presidida por el ex directivo del grupo Horacio Marín, tiene un rol central, y dejó sin efecto las gestiones para reabrir la compulsa o habilitar instancias de mejora de oferta fuera de término.En esa línea, Sturzenegger salió a confrontar a quienes defendieron la posición de Techint en nombre de la industria nacional y sostuvo que aceptar precios más elevados hubiera encarecido un proyecto clave para la exportación de gas, en un contexto de valores internacionales a la baja y de búsqueda de competitividad para viabilizar inversiones de largo plazo.IMPACTO SOBRE EL EMPLEOLa derrota reavivó además la tensión por el impacto industrial y laboral, luego de que Tenaris advirtiera sobre un posible cierre de su planta de Valentín Alsina, aunque en el sector energético remarcan que la producción local de caños no es plenamente nacional y que buena parte de los costos proviene de insumos importados, un factor que también pesó en la comparación con proveedores asiáticos.Desde la UOM de Campana, donde Techint produce tubos petroleros, señalaron que la adjudicación a un proveedor extranjero reduce la actividad en las plantas locales.